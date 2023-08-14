قبول 90% من الرغبات الأولى للطلاب!! أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 وأكتشف انت دخلت ايه؟

طلبة وطالبات الثانوية العامة للعام 2023 في المرحلة الأولى والذين قدموا طلباتهم من فترة يبحثون في هذا الوقت وفي هذه الساعات عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة والتعرف على أي كلية قام مكتب التنسيق بترشيحهم لها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة التنسيق، فضلًا تابعوا معنا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

أعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب والطالبات، وتم توزيع الطلاب والطالبات إلى الكليات المناسبة في مختلف الجامعات حسب رغبة الطلاب وفي ضوء الأماكن الشاغرة في الجامعة، وأصبح متاح للطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن نتيجة التنسيق والكلية الذي تم ترشيحهم لها من الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن الكلية التي تم ترشيح أبنائهم لها من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

على الطالب أن يتوجه في البداية على موقع التنسيق الموجود على شبكة الإنترنت والتابع لوزارة التعليم العالي.https://tansiknatiga.digital.gov.eg/

يقوم الطالب إدخال رقم الجلوس الخاص به وكذلك الرقم السري.

ثم ينقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.

بعدها يظهر للطالب طلب ترشيح وبه الكلية التي تم ترشيح الطالب لها، مع العلم أنه يمكن للطالب تقليل اغتراب لكلية ما، وذلك للنقل من جامعة إلى جامعة أخرى، وفي حال القبول سيتم نقله إلى الجامعة الذي يرغب بها، لذا استعلموا عن النتيجة الآن وألف ألف مليون مبروك للطلاب والطالبات.