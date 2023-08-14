ظهرت حالًا نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023 بالاسم فقط!! أعرف أنت دخلت ايه
قام وزير التعليم العالي معالي الدكتور أيمن عاشور بالإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، حيث تم إتاحة رابط الاستعلام عن النتيجة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية لجميع الطلاب ولطالبات، حيث يتم الاستعلام من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة والخطوات التي من خلالها يمكن استطلاع النتيجة، ففضلًا تابعوا.
نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023
تم الإعلان اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث تم اختيار الطلاب وتوزيعهم في مختلف الكليات بالجامعات المصرية المتنوعة، حيث تم توزيع الطلاب على حسب حاجة كل كلية وجامعة وعلى حسب رغبة الطالب الذي قام بكتابتها في قائمة الرغبات، مع العلم أن النتيجة أصبحت متاحة الآن برقم الجلوس والرقم السري، بل وتم إعلان أيضًا الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية والشعبة العلمية.
الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023
يمكن للجميع الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى للعام 2023 من خلال الرقم السري ومن خلال رقم جلوس الطالب من خلال السير على هذه الخطوات:
- عليك أن تتجه أولًا إلى الموقع الرسمي للتنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي الموجود على شبكة الإنترنت.https://tansiknatiga.digital.gov.eg/
- أضف فقط رقم الجلوس الخاص بك وكذلك الرقم السري.
- اضغط على زر “عرض النتيجة”.
- بعدها تظهر لك بطاقة الترشيح، وبها الكلية التي تم ترشيحك لها من قبل مكتب التنسيق.
- مع العلم أنه يمكن اختيار كلية أخرى من خلال التقديم على طلب اغتراب، حيث يمكن التحويل من كلية إلى كلية أخرى.