“قبل كل الناس” التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والاوراق المطلوبة لكل مكان في مصر

إذا كنت ترغب في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي فإن هذا يعني أنه عليك أن تتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الصدد حيث إن الإسكان الاجتماعي، هو برنامج مقدم من الحكومة المصرية بهدف توفير وحدة سكنية للمواطنين الذين لا يملكون القدرة على شراء مسكن للعيش فيه، ومنها فإننا وجدنا أنه من الضروري أن نطلع حضراتكم على كيفية التقديم على هذه الشقق وما هي المستندات والأوراق المطلوبة لنجاح عملية التقديم.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت من الأشخاص الذين يتراوح دخلهم ما بين المحدود والمتوسط فإن هذا المقال مقدمة خصيصا لمساعدتك، حيث إننا سوف نتحدث اليوم عن كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والتي لا بد من أن تتوفر في شخصية المتقدم للحصول عليها، حتى تنجح عملية التقديم ويصبح لدى المواطن حق في الحصول على هذه الشقة السكنية ذات الأقساط المريحة.

على أن تتلخص شروط التقديم في هذه الوحدات السكنية في النقاط التالي ذكرها

يفضل أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

ألا يكون قد سبق له التسجيل في أي إعلان آخر بخصوص شقق الإسكان الاجتماعي.

ألا يقل عمره عن 21 سنة.

ألا يستخدم الوحدة الراغب في شرائها في أي نشاط تجاري آخر.

الرسوم والمستندات الواجب توافرها عند التقديم على شقق الإسكان

هناك بعض من الرسوم والمستندات الواجب الاطلاع عليها وقراءتها جيدا قبل أن تقرر سرعة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، على أن تكون الرسوم كالتالي:

لا بد من سداد مقدم حجز الوحدة السكنية وهو 500 جنيه الفئة الأولى، من ذوي الدخل المحدود.

أما إذا كان المتقدم من ذوي الدخل المتوسط، فإن مقدم حجز الوحدة السكنية هو 1000 جنيه، وذلك يتم من خلال بنك التعمير والإسكان.

لا بد من أن يتم سداد المصروفات تسجيل والتي تتراوح ما بين 50 جنيه للفئة الأولى، 100 الفئة الثانية من خلال خزنة مديرية التضامن الاجتماعي.

ثانياً: المستندات والخطوات الخاصة بالتسجيل

يجب أن يتم التسجيل والتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي برقم البطاقة ورقم المستخرج من بنك التعمير والإسكان.

لا بد من أن يتم رفع صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

صورة من شهادة ميلاد الأولاد والبنات في حال كانوا موجودين، وكذلك صورة من قسيمة الزواج وشهادة.

اختر المدينة المراد حجز الشقة فيها.

بعد ذلك عليك اختيار كود الشقة المراد حجزها وتأكد من اختيارها.

وأخيراً عليك انتظار إعلان نتائج فرز طلبات حجز الشقق لتعرف من خلالها إذا تم قبول حجزك في شقق الإسكان والتعمير، أم لم يتم قبوله لعدم استيفاء بعض الشروط والمستندات.