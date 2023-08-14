“الاسبوع نصه أجازة ” تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع لهذه الفئات بنص قانون العمل الجديد

يبحث الموظفون حول تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع لهذه الفئات الذي وقف قانون العمل في صفهم حيث إن هذا التحديث الجديد جاء في تعديلات قانون العمل الجديد، ومن الجديد بالذكر أنه من المقرر أن تتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلات وبنوده خلال شهر أكتوبر المقبل لعام 2023، ومنها كان لا بد من إعلان حقيقة عدد أيام العمل بالإضافة إلى أننا سوف نتناقش سوياً في أهداف مشروع قانون العمل الجديد للعام الحالي.

تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع لهذه الفئات

بعدما ازداد البحث والتساؤل حول الفئات التي قررت الحكومة المصرية وكذلك الجهات المعنية بتنظيم شؤون العمل بمنحها تخفيض عدد ساعات في الأسبوع لهذه الفئات، فقد قررنا حسم الجدل عن طريق الإعلان عن الفئات المقرر تخفيض عدد أيام العمل لها، تبعا لحالتها الصحية والبدنية وذلك جاء في ضوء مراعاة شعور هؤلاء الذين يملكون ظروفاً صحية صعبة، لا تؤهلهم من العمل لساعات طويلة.

على أن يكون هناك بعض الفئات التي يجوز لها تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع، ومن ضمنها

الذين يسكنون في الأماكن البعيدة عن العمران.

من يكون لديه إعاقة أو لديه ولد من ذوي الإعاقة.

إذا كان يعمل في أعمال تتطلب الاستمرار في العمل والمداومة عليه.

الموظفة التي تقوم بالإرضاع، حتى بلوغ طفلها عامين.

بعض الفئات من العمال وأصحاب الصناعات التي تحددها الجهات المختصة.

الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

ما هي أهداف تشريعات قانون العمل 2023

بعدما تعرفنا بشكل واضح على تفاصيل وحقيقة تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع لهذه الفئات الذين يملكون مشاكل صحية تجعلهم في حاجة ماسة لتخفيض عدد ساعات العمل، فإننا الآن سوف نتحدث عن أهداف تشريعات قانون العمل والتي تتلخص في التالي

إقامة توازن بين الحياة العملية والقيمة الإنتاجية.

تحقيق العدالة للفرد العامل حتى لا يشعر وكأنه يدور في دائرة مغلقة.

تنظيم سير العمل داخل جمهورية مصر العربية.

أن يحصل المواطن على مقابل لجميع الخدمات التي يقدمها لمشاهدة الغير.

إن قانون العمل من القوانين المهمة التي عملت على تنظيم سير الحياة العاملون داخل جمهورية مصر العربية والتي يدين لها جميع الموظفين، وكذلك وضعنا لكم الأهداف النبيلة التي سوف يطبقها هذا القانون.