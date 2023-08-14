القنوات الناقلة لمباراة شباب الاهلي والوحدات مجاناً بدون تشفير في دوري أبطال أسيا

يتم اللقاء بين الفريقين الوحدات ونظيره شباب الاهلي في يوم الثلاثاء من ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة شباب الاهلي والوحدات.

مباراة الاهلي والوحدات مجانًا بدون تشفير

يسعي فريق الوحدات الأردني للعمل على تحقيق الفوز على الأهلي الإماراتي في مساء غد الثلاثاء على استاد راشد، والعمل على استعادة مشوار الرياضي المميز الفائز سيتم انتقاله لمواجهة النصر السعودي، في المحطة الأخيرة على طريق التأهل لدوري الأبطال كما ان الوحدات شارك في آخر نسختين في دوري الأبطال.

موعد مباراة شباب الاهلي والوحدات

تتم المواجهة القوية بين الوحدات والاهلي دبي والتي تقام على ملعب ستاد راشد /دبي، وهي من ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا وسيكون موعد مباراة الوحدات وشباب الاهلي 15-08-2023 والتي تقام في تمام الساعة السادسة والخامسة والثلاثون مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستقام مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي الإماراتي، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وتقام المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة 7:35، وفي دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس تقام المباراة عند الساعة 4:35 وفي تمام الساعة بتوقيت مصر القاهرة الساعة 5:35.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات وشباب الاهلي دبي

هي تعد من ضمن مباريات دوري أبطال آسيا والتي تقام على قناة أبو ظبي الرياضية وستنقل مباراة الوحدات وشباب الاهلي دبي ويمكننا متابعتها بتقنية مشاهدة عادية واعلنت القناة الناقلة لمباراة الوحدات وشباب الاهلي دبي عن ان معلق مباراة الوحدات ضد شباب الاهلي دبي سيكون محمد الشامسي .