“بطاقتك فرد ولا اتنين!!” تحديد نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر وباقي السلع التموينية والخبز

إن نصيب الفرد في التموين هو ما يتم تحديده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية من مبلغ نقدي يمكن الفرد من الحصول على السلع الغذائية المدعمة التي يبحث عنها في يومه، حتى يتم من خلالها تناول حصة متكاملة من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وكذلك توفر للأسرة، الاحتياجات الغذائية الراغبين في تناولها ومنها فوجدنا أنه من الضروري أن نعلن لكم تفاصيل نصيب الفرد في التموين، وكذلك ما هي السلع التموينية التي يمكن الحصول عليها كل شهر.

نصيب الفرد في التموين

يختلف نصيب الفرد في التموين تبعا لعدد أفراد الأسرة المدرجة على البطاقة التموينية من ناحية وكذلك تبعا لمتوسط دخل الأسرة من ناحية أخرى، وذلك تطبيق لما جاء في تشريعات صرف التموين من وزارة التموين والتجارة الداخلية على ان يكون نصيب الفرد في التموين كالتالي

يحق للفرد الأول حتى الرابع صرف سلع تموينية بمقدار 50 جنيه، أما الفرد الخامس يتم صرف التموين له بمقدار 25 جنيه.

يحق صرف 150 رغيف على مدار الشهر للفرد الواحد، حيث يحصل الفرد الواحد على مقدار 5 أرغفة في اليوم الواحد.

علما بأن هناك ما يسمى بالدعم الاستثنائي وهو يعني زيادة في قيمة التموين التي يتم صرفها على البطاقة الكاملة وليس لكل فرد على حدة، والتي يتم تطبيقها على الفئات التالية

كل أسرة من أسر المطلقات والأرامل.

الأسرة التي يقل راتبها الشهري أو معاشها عن 2700 جنيه.

إذا كان أحد أفراد الأسرة يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

السلع التموينية التي يتم صرفها كل شهر

عادة ما يتم معرفة مقدار السلع التموينية التي يمكن للمواطن المدرج اسمه على البطاقة التموينية في الحصول عليها كل شهر تبعا لما يتم تحديده من نصيب الفرد في التموين، على أن تختلف مقدار السلع التموينية من شهر لآخر حسب كمية الطلب وتوفرها وإليكم قائمة بالسلع التموينية الموجودة

سكر معبأ 1 كجم.

أرز معبأ 1 كجم.

عدس مجروش 500 جم.

فول مجروش 500 جم.

مسلي صناعي 800 جم.

لبن جاف 125 جم.

خل معبأ 900 مل.

زيت خليط 800 مل أو 1 لتر.

مكرونة 1 كجم أو 500 جم.

علما بأن هناك الكثير من السلع الغذائية التي يمكنكم الحصول عليها كل شهر من خلال صرف التموين، والتي يتم تحديدها تبعا لما يختاره المواطن.