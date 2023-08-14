“لو محدش قالك” إلغاء فاتورة التليفون الأرضي في هذه الحالات حسب بيان هام من المصرية للإتصالات

كان لانتشار عنوان إلغاء فاتورة التليفون الأرضي في هذه الحالات صداه الواسع في بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن تفاصيل أكثر بخصوص هذا الأمر، لا سيما أنه جاء هذا البحث الموسع بعدما تم الإعلان من مصدر موثوق في الشركة المصرية للاتصالات، عن أنه بالفعل جار تفعيل وتطبيق نظام الكارت أي الدفع المسبق ونظرا لكونه من الأفكار الجديدة فإن هذا يتطلب وقتا لاستيعاب الهدف.

إلغاء فاتورة التليفون الأرضي في هذه الحالات

الكثير ممن يملكون خطاً أرضياً يتم استخدامه في الواي فاي المنزلي أو من يملكون هواتف أرضية في منازلهم يرغبون في معرفة تفاصيل أكثر حول موعد شحن الخط الأرضي، وكذلك معرفة معلومات أكثر حول إلغاء فاتورة التليفون الأرضي في هذه الحالات وهل هي حقيقة أم إشاعة.

ومنها فقد أكدت وزارة الاتصالات المصرية عن أن إلغاء سداد فاتورة التليفون الأرضي ما هي إلا شائعة تداولها المواطنين الذين يرغبون في إثارة السخط ، حيث إنه لا نية لإلغاء فاتورة التليفون الأرضي إطلاقاً وإنما هناك تحديثات في نظام الفاتورة.

تحويل التليفون الأرضي من خط إلى كارت

بعدما تأكدنا من أنه لا صحة لما تم تداوله من إلغاء فاتورة التليفون الأرضي في هذه الحالات وعدم سدادها فإننا وجدنا أن وزارة الاتصالات المصرية، قد أعلنت عن أنها سوف تقوم بتحويل خدمة الخط الأرضي إلى كارت أي أن هذا يعني أنه لا توجد فاتورة تليفون أرضي ورقية.

علما بأن ذلك يتم باختيار نظام يناسب صاحب الخط ويكون هذا النظام شاملا قيمة الاشتراك في الخدمة وعدد الوحدات المسموح لك باستخدامها، علما بأن هذا النظام هو نظام الدفع مسبق لمحاسبة العملاء من خلال شحن الرصيد مقدما ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين استخدام الخط.

وهنا وجب التنويه على أنه يرجى البحث جيدا عن مصدر المعلومة قبل الانسياق ورائها، حتى لا تقع عزيزي المتابع في دائرة خطر الإشاعات المتداولة.