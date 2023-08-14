نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. مفاجأة غير متوقعة في تنسيق الجامعات بشأن الالتحاق بكليات القمة

أعلنت وزارة التعلم العالي والبحث العلمي، عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، ليصل الحد الأدنى في كلية طب الأسنان إلى 90.97%، في حين أن كلية طب العلاج الطبيعي يبلغ نحو 90.12%، فضلاً عن كلية الصيدلة تقبل من 89.51%، إضافة إلى أن هذه المرحلة تكون للحاصلين على مجاميع عالية في الثانوية العامة ليتم التحاقهم بالجامعات المخصصة لهم، إضافة إلى أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي عُقد اليوم من قبل الوزارة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع التنسيق.

بعد ذلك يتم تحديد “نتيجة تنسيق المرحلة الأولى”.

بعدها يجب القيام بإدخال رقم الجلوس ورقم السر، من أجل الحصول على النتيجة.

في النهاية تظهر لك الكلية التي حصل عليها وفقًا لمجموع الطالب بالمرحلة الأولى.

في النهاية يمكن بكل سهولة طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالكلية أو المعهد.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2203، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

الحد الأدنى لعلمي علوم بلغت درجاته إلى 362 درجة وهي بنسبة 88.29%.

في حين أن شعبة الهندسة وصلت إلى 342 درجة وذلك بنسبة 83.41%.

فضلاً عن أن الشعبة الأدبية بلغت مجموعها إلى 289.5 درجة فأكثر وهي بنسبة 70.61%.

يذكر أن نتيجة التنسيق ظهرت اليوم الإثنين الموافق 13 أغسطس 2023، ليتمكن جميع الطلبة من الاستعلام عن بطاقة الترشيح الخاصة بهم.