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خطوات الاستعلام عن نتائج السادس اعتراضات الاعدادي 2023 ملازمنا “من هنـــا” بالاسم فقط
زاد الاهتمام مؤخراً بإيجاد طريقة لتقديم اعتراضات على نتائج الامتحانات السادسة الإعدادية للعام 2023، وجاء ذلك في وقت إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2023 بناءً على هذا، قامت وزارة التربية العراقية بتحديد تاريخ بدء استقبال طلبات الاعتراض من الطلاب في 13 أغسطس 2023، هذه الخطوة تأتي مع تحديد مبلغ محدد يجب دفعه لكل مادة ترغب الطلاب في الاعتراض على نتائجها، والتفاصيل ستكون موضحة في الجمل التالية.
نتائج السادس اعتراضات الاعدادي 2023 ملازمنا
- بعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق للعام الدراسي 2023، ظهرت اعتراضات من قبل بعض أولياء الأمور والطلاب على النتائج.
- استجابةً لهذا، قامت وزارة التربية العراقية بتحديد إجراءات لتقديم الاعتراضات على النتائج، بالإضافة إلى شروط وضوابط يجب اتباعها لقبول الطلبات.
- تشمل خطوات تقديم الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- النقر على أيقونة الاعتراضات في القائمة الرئيسية.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للطالب.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الامتحاني ومعلومات أخرى.
- تحديد المادة التي يرغب الطالب في تقديم اعتراض عليها.
- النقر على أيقونة إرسال الاعتراض لإتمام العملية.
كم مبلغ الاعتراض على نتائج السادس
- تجديرًا للذكر، يتم تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في إدارة المدرسة للطلاب المنتظمين، أما الطلاب الخارجيين فيتقدمون بالاعتراضات في مديرية التربية.
- يتم تحديد مبلغ الاعتراض من قبل الوزارة، حيث يصل إلى 3000 دينار عراقي لكل مادة.
- يبدأ موعد تقديم الاعتراضات من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 وتستمر لمدة أسبوع.