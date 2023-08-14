خطوات الاستعلام عن  نتائج السادس اعتراضات الاعدادي 2023 ملازمنا “من هنـــا” بالاسم فقط

زاد الاهتمام مؤخراً بإيجاد طريقة لتقديم اعتراضات على نتائج الامتحانات السادسة الإعدادية للعام 2023، وجاء ذلك في وقت إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2023 بناءً على هذا، قامت وزارة التربية العراقية بتحديد تاريخ بدء استقبال طلبات الاعتراض من الطلاب في 13 أغسطس 2023، هذه الخطوة تأتي مع تحديد مبلغ محدد يجب دفعه لكل مادة ترغب الطلاب في الاعتراض على نتائجها، والتفاصيل ستكون موضحة في الجمل التالية.

نتائج السادس اعتراضات الاعدادي 2023 ملازمنا

بعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق للعام الدراسي 2023، ظهرت اعتراضات من قبل بعض أولياء الأمور والطلاب على النتائج.

استجابةً لهذا، قامت وزارة التربية العراقية بتحديد إجراءات لتقديم الاعتراضات على النتائج، بالإضافة إلى شروط وضوابط يجب اتباعها لقبول الطلبات.

تشمل خطوات تقديم الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

النقر على أيقونة الاعتراضات في القائمة الرئيسية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للطالب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الامتحاني ومعلومات أخرى.

تحديد المادة التي يرغب الطالب في تقديم اعتراض عليها.

النقر على أيقونة إرسال الاعتراض لإتمام العملية.

كم مبلغ الاعتراض على نتائج السادس