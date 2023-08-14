هي من ضمن اقدم المسابقات التي تقام في القارة حيث يهتم بالبحث الكثير من المحبين لكرة القدم للتعرف على القنوات الناقلة للمباراة كما انها تتم من خلال بعض من القواعد والقوانين ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة دوري أبطال اسيا بدون تشفير.

مباراة دوري أبطال اسيا

تنظم من قبل الاتحاد الاسيوي وبدات منذ عام 1967 والتي تضم عدد من الفرق الهامة وكانت تسمي من قبل بالاندية الاسيوية ومنذ عام 2003 تغيرت فقد تم القيام بعدد من التعديلات وقوانين معينه للقيام بها حيبث تعتبر المباراة كانت من المباريات التي تلعب بالذهاب والاياب وفاز بها عدد من الاندية وما يصل إلأى 24 نادى ونادي الهلا السعودي وهو من ضمن اكثر الاندية التي فازت باللقب.

موعد اقامة مباراة دوري أبطال اسيا بدون تشفير

ستقام مباريات خلال الموسم الجديد يوم الثلاثاء غدًا من الشهر الجاري وصرحت قناة اس اس سي هي من القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق البث للمباريات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة دوري أبطال اسيا بدون تشفير

تردد قناة بين سبورت

التردد 12064

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 6\5

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات

تردد اخر للقناة

التردد 12245

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 4\3

تردد اخر لللقناة أيضًا

تردد 12264

معدل الترميز 27500

القمر نايل سات

معامل التصحيح 3\2

تردد قناة اس اس سي على نايل سات

التردد 12523

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 6\5

معدل الترميز 6\5

تردد قناة اس اس سي السعودية على عرب سات