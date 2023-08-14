أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023.. رابط تحميل كشوفات الوجبة التاسعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة، حيث إنها من أهم الوجبات التي ينتظرها الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن ذلك يكون عقب تقديم طلباتهم من أجل الحصول على هذا الدعم، الذي يُساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يمرون بها خاصة في هذه الأيام، فضلاً عن أن عددهم وصل إلى 300 ألف طلب بالنسبة للدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا للحصول على المساعدات اللازمة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي أثر على العالم بشكل كبير.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

لكي تتمكن من الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، لابد من انطباق الشروط التالية على المتقدم:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد لكي يتمكن من التقديم على الرعاية.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 60 عامًا بالنسبة للرجال، لكن النساء يجب أن يبلغ أعمارهم من 15 إلى 55 عامًا.

عدم وجود أي أصول أو أملاك ذات قيمة عالية.

أن يكون لديهم دخل منخفض لكي يتمكن من الحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وفقًا للخطوات التالية:-