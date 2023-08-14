رفع سن المعاش65 سنه.. الحكومة تعلن خبر سار لأصحاب المعاشات بشأن الخروج على التقاعد المبكر

يتساءل الكثيرين من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية حول قانون المعاشات الجديد الذي تم إطلاقه من قبل الجهات المسؤولة، حيث تسعى الحكومة المصرية في تقديم يد العون لكافة مواطنيها لإعاناتهم على متطلبات الحياة بشكل مستمر وخاصةً في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد، لذ سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

رفع سن المعاش 65 سنة

أعلن قانون التأمينات الجديد بوضع خطة تخص رفع سن المعاش خلال الفترة المُقبلة وجاءت على النحو التالي:

سيتم رفع سن المعاش للمواطنين المصرييين لـ 61 عام في شهر يوليو لعام 2032.

في شهر يوليو لعام 2034 سيتم رفع سن المعاش لـ 62 عام.

سيتم رفع سن المعاش للمواطنين لـ 63 في شهر يوليو لعام 2036.

في شهر يوليو عام 2038 سيتم رفع المعاش للمواطنين لـ 64 عام.

سيتم رفع المعاش لـ 65 عام في يوليو لعام 2040.

مميزات قانون المعاشات الجديد

هناك العديد من المزايا التي اختص لها قانون المعاشات الجديد وهي:

الحفاظ على المزايا المستمرة لمستحقي المعاش.

تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي وتحسين وزيادة المعاشات.

استحداث النظام الإضافي الخاص بالمعاشات.

زيادة المعاشات بشكل مستمر بالقانون.

إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.

الفئات المستحقة للمعاش

عقب صدور قرار برفع سن المعاش لـ 65 عام بدأ البحث حول الفئات المستحقة للمعاشات وهي: