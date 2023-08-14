مميزات خيال وجمال ودلال… امتا إطلاق الكارت الموحد لخدمات التموين من الحكومة

متى يتم اطلاق الكارت الموحد لخدمات التموين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي في إصدار كارت الخدمات الحكومية الموحد وذلك في محافظة بورسعيد ويستخدم إصدار الكارت الموحد الذي سيتم إصدار وفقًا لأحدث المعايير المستخدمة من شركة فيزا الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات العالمية إلى توحيد كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن من خلال كارت واحد يتم إصداره في أطار التحول الرقمي واستكمال منظومته في إطار استهداف الحكومة لبناء اقتصاد رقمي.

المرحلة الأولى من كارت الخدمات الموحد

تستهدف المرحلة الأولى من كارت الخدمات الموحد بأن يشمل خدمات التأمين الصحي الشامل والخدمات الخاصة بـ المجموعات الإلكترونية وخدمات التموين على أن تقوم الحكومة بإضافة خدمات أخرى حكومية في المراحل التالية المقبلة، كما سيتم تعميمه واصداره في كل المحافظات في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل ببطاقة التموين مع كارت الخدمات الموحد مع عدم إلغائها ومن ثم سيكون صرف كافة الخدمات التموينية والخبز المدعم من خلال بطاقة التموين عقب تطبيق منظومة الكارت الموحد بباقي المحافظات، و يمكن استعمالها في صرف المقررات التموين والخبز إلى جانب البطاقة التموين للأشخاص الغير حاصلين على الكارت الجديد.

كارت الخدمات الموحد

تعمل الحكومة على تسليم المواطنين كارت الخدمات الموحد وذلك بالمجان دون مقابل وتقوم الهيئة القومية للبريد بلعب دور أساسي وفعال في المنظومة الخاصة لإصدار كارت الخدمات الموحد، إذ تقوم هيئة البريد القومية لفتح حساب شخصي لديها لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد، وتقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب الكارت مثل بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسمه لإحدى شركات المحمول، والكارت سيتم تزويده ببصمة ذكية للتحقق من وصول الخدمة إلى صاحبها أو مستحقيها، وقد تم بالفعل فتح ١٠٠ ألف حساب للمواطن جاهزين لتفعيل في محافظة بور سعيد.

استخدامات بطاقة الكارت الموحد

بطاقة كارت الخدمات الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستعمل في عمليات الإيداع والسحب والشراء من ماكينات نقاط البيع والصرافات الآلية الخاصة بالهيئة القومية للبريد، كما تستخدم في تنفيذ كافة مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية وفي التعامل على صرف الدعم المخصص للمواطن من السلع التموينية والخبز والاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.