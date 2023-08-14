ألحق أعرف تنسيق كلية تمريض 2023 مرحلة ثانية لطلبة علمي علوم!! مجموعك هيجيبها مش هتتخيل بتقبل من كام؟

يعتني بمعرفة تنسيق كلية طب تمريض 2023 ، عدد هائل من الطلاب، وكما نعلم أن هذه الكلية تندرج من بين قائمة الكليات التي تسمى بكليات القمة، لهذا نرى أن عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات يتساءلون عن هذا التنسيق الخاص بها، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم تنسيقها.

تنسيق كلية تمريض 2023

لا يزال الطلاب يريدون معرفة تنسيق كلية تمريض 2023 ، لذا فمن المحتمل أن يكون قريبًا من التنسيق التالي الخاص بالسنة الماضية 2022م:

تقبل كلية تمريض جامعة القاهرة تقبل من حوالي 76.1٪.

كذلك تقبل كلية تمريض جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 76.1٪.

كما أن كلية تمريض جامعة المنصورة تقبل من حوالي 84.6٪.

كذلك أن كلية تمريض جامعة الإسماعيلية تقبل من حوالي 74.5٪.

هذا بجانب أن كلية تمريض جامعة عين شمس من حوالي 74.5٪.

تقبل كلية تمريض جامعة المنيا تقبل من 76.3٪.

كذلك أن كلية تمريض جامعة الفيوم تقبل من 72.18٪.

تقبل كلية تمريض جامعة دمياط تقبل من 82.9٪.

كما أن كلية تمريض جامعة مرسى مطروح تقبل من 74.3٪.

هذا بجانب أن كلية تمريض جامعة طنطا تقبل من حوالي 84.4٪.

كذلك أن كلية تمريض جامعة بور سعيد تقبل من حوالي 85.6٪.

فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية

إلى هذا الوقت الحالي لم يتم فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية، ولكن سيتم بدء تسجيل الرغبات في هذه المرحلة بعدما تقوم وزارة التربية والتعليم بالنشر من خلال موقعها الرسمي والإلكتروني عن ظهور النتائج الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى.