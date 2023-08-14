“ضربتين في الراس” نجم الزمالك يوقع للأهلي لمدة اربع مواسم متتالية

تواصلت تطورات الساحة الرياضية بحادثة نجم الزمالك يوقع للأهلي وكما تواصلت معارك المجالس الإدارية للناديين العريقين، حيث أظهر مجلس إدارة النادي الأهلي تصاعدًا ملحوظًا في ضرباته ضد الزمالك الذي يُعد منافسه التقليدي، لم يقتصر هذا الصراع على مجال كرة القدم فقط، بل امتد إلى الرياضات الأخرى، بدت استراتيجية اجتذاب النجوم واللاعبين المميزين من نادي الزمالك تلقى تحديًا، وقد لاحظنا ذلك بخصوص انتقال نجم كرة السلة السابق للزمالك، مصطفى كيجو، إلى صفوف النادي الأهلي. وذلك بعد فترة طويلة قضاها كيجو مع الزمالك.

نجم الزمالك يوقع للاهلي

كشفت تقارير موثوقة عن تطورات في قطاع النشاط الرياضي في نادي الأهلي بإشراف رئيسه خالد العوضي، تفيد هذه التقارير بأن اللاعب مصطفى كيجو يستعد لتوقيع عقود انضمامه كلاعب جديد إلى صفوف النادي الأهلي، بدايةً من الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة الجديدة في الأيام القادمة.

نجم الزمالك يوقع للأهلي، يعتبر هذا الانضمام خطوة مهمة للنادي الأهلي ولجماهيره، حيث يأمل الفريق أن يسهم كيجو في تعزيز قوة القلعة الحمراء في المنافسات المحلية والدولية، إلى جانب هذا الانضمام المميز، تمكن مجلس الإدارة من إبرام العديد من الصفقات الأخرى خلال الفترة الماضية، مما يعزز من تواجد الفريق وإمكانياته. ترقبوا المزيد من المستجدات والتفاصيل في الأيام القادمة.

تفاصيل العقد

أفادت التقارير الحصرية بأن مصطفى كيجو قد وافق على انضمامه لنادي الأهلي بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، في صفقة انتقال مجانية. يأتي هذا بعد انتهاء تعاقده مع نادي الشمال القطري، حيث لعب هناك في الفترة الماضية. كانت بدايته المهنية تمت من خلال الانتقال من نادي الزمالك، حيث شارك معه في العديد من البطولات المحلية وحقق نجاحات ملموسة.

نجم الزمالك يوقع للأهلي تمكن كيجو من تمثيل نادي الزمالك بشكل مستمر وقيادة الفريق في بعض المنافسات. ورغم تلك المشاركة الفعّالة، فضل عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء بسبب تأخر الاستحقاقات المالية المستحقة له، وهذا ما دفعه للبحث عن فرص جديدة. يشهد الأهلي بهذا الانضمام ميلاد تحالف جديد يطمح لتحقيق النجاح وتحقيق الانتصارات في المنافسات المستقبلية.