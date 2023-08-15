“متخليش حد يضحك عليك”.. نصيب 4 أفراد من التموين تشتري إيه من السلع التموينية الوزارة توضح

وفقاً للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قامت وزارة التموين بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023. وجاء في هذا التوجيه أن نصيب الفرد من السلع التموينية يتضمن زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى لـ 4 زجاجات زيت، وكيلوجرام واحد من السكر لكل فرد وفقًا لاحتياجاته، مع حد أقصى لـ 6 كيلوجرامات من السكر على البطاقة التموينية الواحدة.

نصيب 4 أفراد من التموين

1 كيلوجرام أرز للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

2 كيلوجرام أرز للبطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر.

1 عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

2 عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر.

نصيب الفرد على بطاقة التموين شهر اغسطس 2023

يتضمن نصيب الفرد من التموين صرف مستحقات الدعم الأخرى من قائمة السلع التموينية، ويتم تحديد حد أقصى لقيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم، وعند تجاوز هذا الحد، يجب دفع المبلغ الزائد نقدًا بقيمة 5 جنيها، كما يحق للفرد صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين، يبلغ عدد المستفيدين من الدعم حوالي 64 مليون مواطن، تقدم الدولة لهؤلاء المواطنين أكثر من 30 نوعًا من السلع الأساسية شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، تشمل هذه المنافذ منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، كما يتم توفير هذه الخدمات لضمان تلبية احتياجات المستفيدين من الدعم في مختلف المناطق.

قائمة أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2023