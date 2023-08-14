“بدون رقم جلوس” ظهرت الآن نتائج التوجيهي 2023 في الأردن بجميع المحافظات .. LINK DIRECT

في الحقيقة أن خطوات استخراج نتائج التوجيهي 2023 تكون محور اهتمام عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات بالأردن، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن قرب إعلان تلك النتيجة لجميع الطلبة والطالبات، لذا سنقوم بالإشارة إلى هذه الخطوات، بجانب لينك الاستعلام عن تلك النتائج، وجميع ما يتعلق بهذه النتائج فيما يلي.

استخراج نتائج التوجيهي 2023

وضعت الوزارة الأردنية طريقة استخراج نتائج التوجيهي 2023 ، حيث إنها قالت إنه لكي يتمكن الطالب من معرفة نتيجته بالتوجيهي، عليه أن يتبع جملة الخطوات التالية؛

أولًا: اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، بالنقر هنا.

ثانيًا: انقر على عبارة “خدمات نتائج الطلاب”.

ثالثًا: اختر أيقونة “استعلم عن نتائج التوجيهي”.

رابعًا: اختر الشعبة.

خامسًا: انتقي المحافظة.

سادسًا: سجل رقم الجلوس.

أخيرًا: انقر على كلمة “عرض”.

رابط نتائج التوجيهي 2023

من الممكن لكل الطلبة والطالبات أن يطلعوا على نتائج التوجيهي الأردن من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية، فسوف يتم رفع هذه النتائج على هذا الرابط، فقط لا بد من أن يقوم الطالب بالدخول عليه، ويستكمل خطوات الاستعلام عن النتيجة التي قمنا بالإشارة إليها في السطور السابقة.

موعد نتائج التوجيهي الأردن 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى موعد نتائج التوجيهي الأردن 2023، حيث إنها قالت إن تلك النتائج أوشكت على الظهور، ومتوقع ظهورها باليوم السادس عشر من هذا الشهر الجاري من أغسطس 2023م، وكما ذكرنا إنه يمكن الحصول عليها إلكترونيًا، بواسطة لينك الوزارة الذي أرفقته للطلاب.