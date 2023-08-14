“Al Sunnah Al Nabawiyah” تردد قناة السعودية السنة النبوية 2023 على النايل سات

يعتبر تردد قناة السعودية السنة النبوية من الترددات الموجودة في الكثير من الدول العربية والأجنبية، حيث أن القناة تبث محتواها على أوسع نطاق من خلال توفير ترددها على العديد من الأقمار الصناعية، ويمكن للمسلمين في أي مكان ومن أي دولة إضافة التردد الخاص بالقناة على جهاز الريسيفر، ومن خلال السطور التالية سيتم عرض تردد قناة السنة النبوية السعودية.

تردد قناة السعودية السنة النبوية

قامت إدارة قناة السنة النبوية السعودية بتوفير ترددها بإشارة قوية، ليتمكن المشاهد من متابعتها دون ملل بس التقطيع أو التشويش، ويمكن إضافة بيانات تردد قناة السعودية السنة النبوية على الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (12284).

الاستقطاب: (V) رأسي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

أو إضافتها بجودة SD عبر البيانات التالية:

التردد: (12149).

الاستقطاب:(H) أفقي.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: (12558).

الاستقطاب: (V) رأسي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: (11747).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (12149).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة السنة النبوية السعودية

قناة السنة النبوية هي قناة دينية سعودية يتم بث محتواها من داخل المدينة المنورة، ويعتمد محتواها على نقل الشعائر الدينية والصلوات بشكل مباشر من داخل الحرم النبوي بالمدينة، ولها العديد من المزايا عن القنوات المماثلة لها، مثل: