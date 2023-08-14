كشوفات المشمولين “من هنـــا” تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق “www.molsa.gov.iq”

بشكل مستمر يكون البحث كبير للغاية حول معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، وذلك من قبل عدد كبير جدًا من المواطنين بالدولة العراقية، ومن المعروف أن هذه الكشوفات تمثل أهمية كبرى العديد من الأشخاص، وذلك لأنها تمكنهم من التعرف على مدى قبولهم في البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة العراقية أناحت طريقة بواسطتها يكون بإمكان الشخص معرفة اسمه مقبولًا أم لا في برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، وبهذا التقرير سنوضح لكن التفاصيل.

أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

إذا كان عندك رغبة في معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، لا بد أن تسير على جملة الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة العمل العراقية، من هنا.

انتقاء خيار “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

إدخال رقم الوجبة.

الضغط على زر “استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية”.

سجل اسمك، ومن ثم انقر على خانة البحث.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية هو برنامج عراقي تم توفيره من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن الممكن أن تستفيد من هذا البرنامج عن طريق تقديم طلب للحصول عليه، إذا كانت جميع الشروط التي أرفقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متوفرة بك، ومن ضمن تلك الشروط: