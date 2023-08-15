“متخليش حد يضحك عليك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين|| أسعار السلع التموينية 2023

في يونيو الماضي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق ضوابط جديدة لنظام التموين بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توزيع منصف للمواد التموينية على الأسر المصرية، فيما يلي سوف نتعرف على أسعار السلع التموينية وكم كيس سكر للفرد في التموين.

كم كيس سكر للفرد في التموين

تم تحديد حصة الفرد في التموين لشهر أغسطس 2023 وفقاً للقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وبموجب هذا القرار تشمل حصة الفرد في التموين لشهر يونيو 2023 العناصر التالية:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملليتر لكل فرد مع حد أقصى للزجاجات الأربع.

صرف كيلو سكر لكل فرد مع حد أقصى للكمية 6 كيلو على البطاقة.

صرف كيلو أرز للأسر التي تتألف من أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للأسر ذات 4 أفراد أو أكثر.

أو بدلاً من الأرز يمكن صرف عبوة مكرونة وزن 800 جرام للأسر التي تتألف من أقل من 4 أفراد، و2 عبوات للأسر ذات 4 أفراد أو أكثر.

قامت وزارة التموين بتحديد حصص البطاقة التموينية للزيت والسكر بناءً على عدد الأفراد المسجلين عليها، وبموجب هذه الضوابط، يتم منح كل فرد حامل للبطاقة التموينية زجاجة زيت واحدة شهرياً ويتم تحديد الحد الأقصى للزجاجات على البطاقة بأربع زجاجات، أما بالنسبة للسكر يتم صرف كيس سكر واحد فقط يزن حوالي كيلو جرام لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية.

تسعى الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتتضمن الضوابط الجديدة صرف الزيت والسكر والأرز والمكرونة بناءً على حاجة الأسر، مع الحفاظ على حدود كميات محددة، ويتم توفير مجموعة متنوعة من السلع التموينية بأسعار محددة لضمان توفير احتياجات الأسر المصرية بشكل منصف.

أسعار السلع التموينية 2023

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة متنوعة من السلع التموينية بأسعار معقولة، فيما يلي بعض أسعار السلع التموينية في شهر يونيو 2023: