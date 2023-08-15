اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في هذا الموعد.. ورابط الحصول على النتيجة

ينشغل الطلاب وأولياء الأمور في العراق هذه الفترة بالحصول على رابط اعتراضات نتائج السادس الاعدادي لمراجعة بعض المواد مرة ثانية، وذلك تزامنًا مع ظهور نتيجة الدور الأول وحصول بعض الطلاب على درجة غير متوقعة، لهذا قد أوضحت وزارة التربية العراقية جميع التفاصيل الخاصة بالاعتراض على مواد السادس الاعدادي 2023، كما حددت الرسوم المفروضة في كل مادة.

اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يتساءل الكثيرين عن موعد اعلان نتائج الاعتراضات حيث بدأ استقبال طلبات الاعتراض بتاريخ 13 أغسطس الجاري ونوهت الوزارة أنه مستمر لمدة أسبوع فقط لكافة المحافظات وبعد ذلك سيتم الإعلان عنه مباشرةً، وفي حال وجود أي أمر خلاف هذا سنوفيكم به.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية أعلنت أن هناك لجنة يتم تشكيلها خصيصًا للتعامل مع اعتراضات الطلاب، تكون مهمتها مراجعة التصحيح والتدقيق الكامل في إجابة الطالب لضمان حصول الجميع على الدرجة المستحقة، مؤكدة أن جميع مراحل الاعتراض تتم بشفافية ودقة كبيرة.

الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي

أكدت وزارة التربية العراقية أن رسوم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 تكون 3000 دينار للمادة الواحدة، موضحة أن نتيجة الاعتراض تظهر بحلول أسبوع من وقت تقديم الطلب، وتكون خطوات التظلم الموضحة من الوزارة كما يلي: