ياريتني عرفتها من زمان”.. طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم ||عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تواجه الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وموظفو شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تحديات كبيرة في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث يستخدم المتلاعبون حيلاً متنوعة للتلاعب في قيمة فواتير الاستهلاك، ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وتعمل الجهات الحكومية على تنفيذ حملات مكثفة ومتابعة دقيقة لاستهلاكات المشتركين، خصوصاً من يستخدمون العدادات القديمة أو ما يعرف بـ”أبو قرص”.

طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم

تستخدم بعض الحيل لتخفيض فاتورة الكهرباء على نحو غير قانوني حيث تشمل الطرق الآتية:

إلصاق مغناطيس بالعداد : يقوم المتلاعبون بإلصاق مغناطيسات على الجوانب الداخلية للعداد، مما يعوق حركة القرص الحديدي الذي يقوم بحساب كميات الكهرباء المستهلكة، هذا يؤدي إلى تقليل عدد الدورات وبالتالي تخفيض قيمة الفاتورة.

: يقوم المتلاعبون بإلصاق مغناطيسات على الجوانب الداخلية للعداد، مما يعوق حركة القرص الحديدي الذي يقوم بحساب كميات الكهرباء المستهلكة، هذا يؤدي إلى تقليل عدد الدورات وبالتالي تخفيض قيمة الفاتورة. وضع كيس ملح على العداد : يتم وضع كيس ملح فوق العداد القديم مما يؤدي إلى الضغط عليه من الأعلى وتقليل عدد الدورات المسجلة، مما ينعكس على تقليل الاستهلاك وبالتالي تخفيض الفاتورة.

: يتم وضع كيس ملح فوق العداد القديم مما يؤدي إلى الضغط عليه من الأعلى وتقليل عدد الدورات المسجلة، مما ينعكس على تقليل الاستهلاك وبالتالي تخفيض الفاتورة. استخدام إبرة أو مسمار: يستخدم بعض المتلاعبون إبرة أو مسماراً صغيراً ويضعونه بجوار شريط العداد مما يبطئ حركته ويقلل من عدد دوراته وينتج عن ذلك تخفيض قيمة الفاتورة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

مع تصاعد هذه الممارسات فإن قوانين الكهرباء تشدد على عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على مال الدولة وضمان استقرار القطاع حيث تشمل العقوبات:

الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو أحد هاتين العقوبتين لمن يستولى بغير حق على التيار الكهربائي.

في حالة تكرار السرقة يتم الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو أحد هاتين العقوبتين.

المحكوم عليه يجب أن يعوض عن قيمة الاستهلاك المستولى عليه ويمكن حل الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المحاكمة.

تلك الجهود المكثفة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء وحماية القطاع من الأضرار المحتملة، وتعتبر مكافحة سرقة التيار الكهربائي جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لضمان استدامة الكهرباء وتوفيرها بشكل عادل ومستدام.