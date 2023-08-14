تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الكليات الشاغرة لعلمي علوم وأدبي  

تنسيق المرحلة الثانية 2023، بدأ التقديم في تنسيق المرحلة الثانية اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى، إضافة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد كبير مما حصلوا على مجاميع أعلى من 80% ليلتحقوا بالجامعات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024، وفي السطور التالية نوضح لكم نسب القبول في المرحلة الثانية والكليات الشاغرة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضه

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الثانية انطلق اليوم الإثنين لشعبة علمي علوم وأدبي، إضافة إلى شعبة علمي رياضة، ويستمر التقديم في هذه المرحلة إلى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023، لكي يتمكن جميع الطلبة والطالبات من التقديم فيه والالتحاق في الأماكن الشاغرة بالكليات والجامعات المصرية، مع العلم أن ذلك يكون بالتقديم عبر مكتب التنسيق التي أتاحه الوزارة أمام جميع الطلاب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

جاء تنسيق المرحلة الثانوية لطلبة الثانوية العامة 2023، وفقًا لما يلي:-

بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم إلى 250 درجة أي بنسبة وصلت إلى 60.98%.

إضافة إلى المرحلة الثانية علمي أدبي بلغت نحو 238 درجة أي بنحو 58.05%.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أن الكليات الخالية ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، جاء وفقًا للنحو التالي:-