الآن نزلها .. تردد قناة الفجر الجزائرية دراما El Fajr TV عبر نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية، قناة الفجر الجزائرية دراما تشهد في الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا بضبط مؤشراتها لعام 2023، حيث تم تحديث تردد القناة على النايل سات، ومن ثم ترقية، لذا، الكثير من الناس يبحثون عن آخر تحديثات قناة الفجر الحديثة، التي تعتبر واحدة من أهم القنوات البارزة والضرورية التي تقدم برامج مفيدة، ومن بين هذه البرامج، المسلسل الشهير أرطغرل الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة في الوطن بأكمله.

تردد قناة الفجر الجزائرية دراما

حظت قناة الفجر بمشاهدة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، إذ تعتبر واحدة من القنوات المشهورة والمعروفة التي يتطلع إليها الكثيرون، الناس يبحثون عن تردد القناة لمتابعة مسلسلاتها التاريخية وبرامجها الهادفة والمفيدة. تم ذكر تردد القناة وبياناتها على النحو التالي.

اضبط المؤشر على: 11564

تحديد القمـر : على النايـل سات

اضف 27500 إلى جهاز الاستقبال

الاستقطاب: افقـي

الجـودة: HD

كيفية تعديل تردد القناة على العرب سات

تم توفير رموز جديدة يمكن إضافتها إلى أجهزة الاستقبال، وذلك لتمكين بث الشاشات المحتوى الدرامي الشيق الذي ينتظره الجمهور، يتم ذلك عن طريق إضافة البيانات التالية.

يجب إدراج الرقم 11034 لمعايرة الإرسال بعناية مع إضافة الرقم 5000 كمعدل الإشارة. يجب أن نلاحظ أيضًا أن نوع جذب القناة هو عمودي، ويجب أن يُذكر بشكل صحيح للحصول على صورة عالية الدقة.

كيفية استقبال القناة من خلال جهاز التحكم

يمكنكم تحميل القناة على شاشة التلفزيون الخاصة بكم من خلال استخدام التردد الذي تعرفنا عليه سابقاً ومعرفة المعلومات الخاصة بالقناة. كل ما عليكم فعله هو اتباع الخطوات التالية.