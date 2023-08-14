“زيادة الخير خيرين” هل يجوز الجمع بين معاشين الأب والزوج!! بنص قانون المعاشات نكشف لكم

هل يجوز الجمع بين معاشين الأب والزوج، كشف القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عن إمكانية للسيدة الأرملة جمع معاش زوجها المتوفي والمعاش الأبوي، وهذا وفقاً للمادة 104 من القانون، يجوز للمستحق أن يجمع بين المعاشات إذا لم تتجاوز قيمة الحد الأدنى للمعاش المحدد في القانون نفسه، ومن الجدير بالذكر أنه يُسمح أيضًا بجمع المستحق بين دخله ومعاشه إذا لم يتعدَ قيمة الحد الأدنى المحدد للمعاش.

هل يجوز الجمع بين معاشين الأب والزوج

وأوضح القانون أن الأرملة لديها الحق في جمع معاش زوجها ومعاشها كمستفيدة من أحكام القانون نفسه، وهذا الحق يمتد أيضًا لتجميع معاشها ودخلها من العمل أو المهنة، دون وجود حدود محددة.

هل يجوز الجمع بين معاشين الأب والزوج، وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة رقم 98 منه، على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو مالك المعاش، يحق للأشخاص المستحقين عنه تقاضي المعاش ابتداءً من أول شهر يتم فيه الوفاة، ويتضمن هؤلاء المستحقين الأرامل والأرامل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق والتي ينص عليها القانون في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو مالك المعاش.

حالات الجمع بين معاشين

بعد ما تم الاجابة علي سؤالكم هل يجوز الجمع بين معاشين الأب والزوج نقدم لكم بالتفصيل حالات الجمع بين معاشين: