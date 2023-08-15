في ثواني نزلها.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2023

تزداد الاهتمام حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، على القمر الصناعي نايل سات، تُعتَبَر هذه القناة واحدة من أشهر القنوات التي تُقدِّم محتوى فريدًا ومفيدًا طوال اليوم، فالمحتوى المُقَدَّم عبارة عن ثقافي وتاريخي وغيره من الفئات، ولذلك، حققت القناة قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت قصير، في هذا المقال، سوف نتحدث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لعام 2023.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

تأسست قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2009 كجزء من شركة أبو ظبي للإعلام وتبث من داخل الإمارات العربية المتحدة، تخصص القناة في تقديم محتوى ثقافي متنوع ومتميز يتابعه الملايين في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم القناة محتواها من خلال عدة برامج متنوعة تناقش العديد من المعلومات والتفاصيل عن حياة الشعوب المختلفة والحياة في قعر البحار، بالإضافة إلى برامج خاصة بالحيوانات والغابات وأشياء أخرى، وجاء التردد كالتالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال العديد من البرامج المتنوعة والفريدة عبر شاشتها، مما جعلها الأفضل في مجالها، تسعى القناة دائمًا لتقديم برامج متخصصة ومتقنة عن الحياة البرية والبحرية، حيث تقدم تقارير موثوقة بمساندة صور ومقاطع فيديو وتعليقات صوتية، هذه العناصر تجعل المشاهدين يستمتعون بمشاهدة ما تقدمه القناة عبر شاشتها، تعتبر البرامج التالية من بين أبرز البرامج التي تقدمها القناة.