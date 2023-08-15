أفلام ولا في الاحلام.. تردد قناة فوكس التركية Fox Turkey الجديد

تردد قناة فوكس التركية، حيث تُعد قناة فوكس التركية واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية التي تقدم تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التي تم تدبيجها أو ترجمتها من مختلف أنحاء العالم. توفر القناة ترددًا جديدًا للمشاهدين الذين يمكنهم الاستمتاع بالقناة بدون أي انقطاع في الصوت أو تشويش في البث. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة أحدث حلقات المسلسلات والأفلام، وتوفر جميع برامجها بشكل مجاني بنسبة 100%.

تردد قناة فوكس التركية

القناة مهتمة بتقديم أفلام ومسلسلاتها الخاصة عن طريق إضافة ترددها على القمر الصناعي لتسهيل تنزيلها لمتابعي القناة. وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

جودة القناة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

فيمكن استقبال بث القناة الفضائية عن طريق إضافة التردد الجديد المرتبط بها على القمر الصناعي العرب سات، وذلك لضمان استمرارية عرض جميع برامجها طوال اليوم دون أي انقطاع. وتوجد معلومات مهمة حول التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

جودة القناة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي ترك سات

وقد تم إطلاق تردد خاص للقناة على القمر الصناعي تركسات، ويمكن إضافته عند ضبط جهاز الرسيفر باستخدام ترددات الأقمار الصناعية، يكون التردد الجديد للقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 12336.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.