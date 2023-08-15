أفلام ولا الخيال .. تردد قناة ماجستيك سيما 2023 . Majestic Cinema

تردد قناة ماجستيك سيما 2023، قناة ماجستيك سينما، واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض مجموعة من أفضل وأحدث أفلام الرعب والأكشن العربية والأجنبية، توقفت القناة لفترة معينة عن البث، ولكنها عادت الآن من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بعد الإعلان عن عودتها للعمل. لقد أثارت هذه الأخبار اهتمام الكثير من متابعي القناة السابقين، حيث قاموا بتنزيلها ومتابعة الأفلام المميزة مرة أخرى بسبب الأثر الكبير الذي تركته القناة.

تردد قناة Majestic Cinema ٢٠٢٣

بعد أن انتشرت الأخبار حول عودة القناة، أصبح المشاهدون مهتمين بالبحث عن ترددها، حيث أنها قناة سينمائية مجانية تمامًا، ولا يلزم الاشتراك في اشتراكات شهرية أو سنوية لمتابعة الأفلام العربية والأجنبية الجديدة، بالإضافة إلى أنها غير مشفرة. لذا، نقدم لكم فيما يلي تردد القناة.

تردد القناة: ١١٦٨٠.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

معدل الترميز:٢٧٥٠٠.

الجودة: إس دي.

تردد قناة ماجستيك الفراشة ٢٠٢٣

التردد: ١٢٥٦٢.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح:٣/٤.

قناة ماجستيك سينما ٢٠٢٣