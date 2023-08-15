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أفلام ولا الخيال .. تردد قناة ماجستيك سيما 2023 . Majestic Cinema
تردد قناة ماجستيك سيما 2023
تردد قناة ماجستيك سيما 2023، قناة ماجستيك سينما، واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض مجموعة من أفضل وأحدث أفلام الرعب والأكشن العربية والأجنبية، توقفت القناة لفترة معينة عن البث، ولكنها عادت الآن من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بعد الإعلان عن عودتها للعمل. لقد أثارت هذه الأخبار اهتمام الكثير من متابعي القناة السابقين، حيث قاموا بتنزيلها ومتابعة الأفلام المميزة مرة أخرى بسبب الأثر الكبير الذي تركته القناة.
تردد قناة Majestic Cinema ٢٠٢٣
بعد أن انتشرت الأخبار حول عودة القناة، أصبح المشاهدون مهتمين بالبحث عن ترددها، حيث أنها قناة سينمائية مجانية تمامًا، ولا يلزم الاشتراك في اشتراكات شهرية أو سنوية لمتابعة الأفلام العربية والأجنبية الجديدة، بالإضافة إلى أنها غير مشفرة. لذا، نقدم لكم فيما يلي تردد القناة.
- تردد القناة: ١١٦٨٠.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
- معدل الترميز:٢٧٥٠٠.
- الجودة: إس دي.
تردد قناة ماجستيك الفراشة ٢٠٢٣
- التردد: ١٢٥٦٢.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
- معامل التصحيح:٣/٤.
قناة ماجستيك سينما ٢٠٢٣
- تحقق القناة شهرة وانتشارا كبيرا وتحقق نسب مشاهدة عالية من جميع الدول وجميع الفئات العمرية. تُولي القناة اهتماما كبيرا لتنوع برامجها وإبداعها بهدف إرضاء جميع الأذواق. تتمتع القناة بالعديد من المزايا المميزة التي تجعلها مفضلة للكثيرين.
- تبث القناة على مدار الساعة، دون توقف أو انقطاع، إضافة إلى كونها مجانية ولا تحتاج إلى الاشتراكات، تعمل القناة على الأقمار الاصطناعية عرب سات ونايل سات.