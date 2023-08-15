معلومات غير متوقعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات المتخصصة في عرض الطبيعة والحياة البرية والحيوانية، حيث تقدم تقارير شاملة تسلط الضوء على جميع جوانب الحياة في الغابات والحيوانات في مختلف أنحاء العالم. وهي وجهة مفضلة لمحبي البرامج الطبيعية، الذين يسعون لاكتشاف حقائق العالم من خلال متابعة التقارير التي يقدمها القناة بعناية، وتجعلها تتصدر القنوات المتخصصة في عرض الحياة الطبيعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك الحصول على القناة من خلال إضافة ترددها الجديد باتباع بعض الإجراءات، وسيساعدك اختيار التردد الصحيح على الاستمتاع بكافة البرامج الترفيهية المجانية التي تقدمها القناة، ويتم ذلك عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 4/3.

التعديل: DVb-S2 8

تردد القناة على النايل سات

إذا لم يعمل التردد السابق على بعض أنواع أجهزة الاستقبال، بإمكانك تحميل تردد آخر للقناة من خلال إدخال التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11526.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة SD.

طريقة تنزيل القناة

يمكن استخدام مجموعة من الخطوات الآتية للمساعدة في تحميل القناة بطريقة جيدة، مما يسهم في القدرة على مشاهدة جميع البرامج المميزة المعروضة من قبل القناة، وتتم تلك الخطوات عن طريق: