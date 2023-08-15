طفلك هيقعد بالساعات كل يوم .. تردد قناة توم وجيري للاطفال 2023

تردد قناة توم وجيري للاطفال، قررت إدارة قناة توم وجيري للأطفال تعديل تردد القناة لتحسين جودة الصوت والصورة، وهذه القناة استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في محرك البحث جوجل نظرًا لكونها واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تجذب اهتمام الأطفال بشدة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة أيضًا بعرض الفيلم الكرتوني المشهور توم وجيري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري

تُعَدُّ القناة واحدةً من أفضل قنوات الأطفال وأشهرها، حيث تستقطب جمهورًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية. تُعجب هذه القناة الجماهير لأنها تقدم تشكيلة مميزة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية طوال اليوم. إذا أردت العثور على تردد القناة والتمتُّع بمحتواها، يُرجى اتباع بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تنزيل القناة

لطفًا، قُم باتباع الخطوات التالية لتحميل التردد الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بك.

أولاً، قُم بالدخول إلى الإعدادات.

ثم اختر خيار التردد اليدوي. بعد ذلك.

قُم بكتابة التردد الجديد واختر “تم” لبدء عملية التحميل. بعد الانتهاء، قُم بالبحث عن القناة في قائمة القنوات.

مزايا قناة توم وجيري 2023

تضم قناة توم وجيري مجموعة من الميزات الفريدة التي تجعلها واحدة من القنوات المميزة المخصصة للأطفال، وتلك المزايا تشمل: