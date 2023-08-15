مش هتحتاج تنزل اي قناة بعد كدة.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 AD SPORT HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد، تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من القنوات الرياضية الهامة في الإمارات، حيث تقوم بتغطية الأحداث الرياضية ونقل الأخبار سواء كانت محلية أو دولية، تقدم القناة برامج رياضية متنوعة وتنظم بطولات ومباريات، ما جعلها تحقق شهرة وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين. ولذلك، زاد البحث عن تردد القناة للوصول إليها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على النايل سات

أعلنت الجهة المختصة بالقناة عن التردد الذي يمكنك استقباله عبر النايل سات، وبإمكانك معرفته بالتفصيل كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٢٠٩١.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

كيفية استقبال تردد قناة أبو ظبي على جهاز الاستقبال

يمكنك استقبال تردد القناة بسهولة على أي جهاز استقبال من خلال اتباع هذه التعليمات التالية.

نتنقل إلى القائمة التي تتعلق بإعدادات جهاز التحكم عن بُعد.

نحدد الخيار الخاص بالتركيب.

ننتقل بعدها للتثبت بشكل يدوي.

نحدد الأشخاص الذين يرغبون في استقبال القناة عن طريق القمر الصناعي.

ندخل التردد الخاص بالقناة وما يتعلق به.

ننقر فوق كلمة ok حتى يبدأ البحث.

حين يتم البحث ننقر فوق save.

مميزات قناة أبو ظبي

مع هناك العديد من المزايا والفوائد التي حققتها القناة وساهمت في انتشارها وجذب جمهور واسع. فيما يلي سنقوم بعرض تلك المزايا: