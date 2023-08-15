أبسط يا عم .. تردد قناة الحرامي الجديد 2023-2024 علي النايل سات

تردد قناة الحرامي الجديد، تبث قناة الحرامي الجديدة باستمرار على القمر الصناعي نايل سات، وتعرف القناة الآن باسم “قناة النظرة” نظرًا للمشاكل التي واجهتها في بداية بثها بسبب الاسم السابق، رفض العديد من المشاهدين الاسم واعتبروه غير لائقًا، مما دفع القناة إلى تغييره، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية المشوقة والرومانسية والكوميدية والحركة، بغض النظر عن التوجه الذي تفضله، ستجده على شاشة قناة النظرة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مشاهدتها في أي وقت طوال اليوم والليلة، وستحظى بإعلانات قصيرة للغاية.

تردد قناة الحرامي الجديد على النايل سات

الهدف الأساسي لقناة OSM أو قناة الحرامي هو تحسين نفسها وتحقيق رغبات المشاهدين، تعمل القناة على عرض الأفلام الحصرية فور عرضها في دور السينما، وتضمن جودة عالية للصوت وصورة عالية الوضوح HD. يمكنك الحصول على القناة بتنزيلها من التردد التالي:

التردد على القمر الصناعي: 10815

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة بالقائمة: OSM

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

طريقة تثبيت قناة الحرامي على النايل سات

تُعَدُّ القناة واحدة من قنوات التلفزيون المصري، حيث تقدِمُ مَجْمُوعَةُ مِنَ الأَفْلامِ العَرَبِيَّةِ الحِصْرِيَّةِ التي يَبْحَثُ عَنْها المُتَابِعُونَ ويدفَعُونَ مبالغَ مَالِيّةً في رَسُومِ اِشْتِرَاكٍ لِمُتَابِعَةِ هَذِهِ الأَفْلامِ، وَمَعَ العِلْمِ أَنَّ القَنَاةَ تُقَدِّمُ الأَفْلَامَ دونَ أَخْذِ أي مبلغٍ ماليٍّ مِنَ المُتَابِعِينَ، مِثْلُهُ مِثْلُ أَيِّ مُتَابِعٍ يُمْكِنُهُ التَوَاصُلُ مَعَ القَائِمِينَ عَلَى القَنَاةِ بِمُنْتَهَى السَهُولَةِ، فَإِذَا كُنتَ تُرِيدُ تَثْبِيتَ القَنَاةِ عَلَى تِلْفَازِكَ يُمْكِنُكَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ ٱتِّبَاعِ ٱلْخُطُوَاتِ ٱلتَّالِيَةِ: