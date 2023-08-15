أبسط يا عم .. تردد قناة الحرامي الجديد 2023-2024 علي النايل سات
تردد قناة الحرامي الجديد
تردد قناة الحرامي الجديد، تبث قناة الحرامي الجديدة باستمرار على القمر الصناعي نايل سات، وتعرف القناة الآن باسم “قناة النظرة” نظرًا للمشاكل التي واجهتها في بداية بثها بسبب الاسم السابق، رفض العديد من المشاهدين الاسم واعتبروه غير لائقًا، مما دفع القناة إلى تغييره، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية المشوقة والرومانسية والكوميدية والحركة، بغض النظر عن التوجه الذي تفضله، ستجده على شاشة قناة النظرة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مشاهدتها في أي وقت طوال اليوم والليلة، وستحظى بإعلانات قصيرة للغاية.
تردد قناة الحرامي الجديد على النايل سات
الهدف الأساسي لقناة OSM أو قناة الحرامي هو تحسين نفسها وتحقيق رغبات المشاهدين، تعمل القناة على عرض الأفلام الحصرية فور عرضها في دور السينما، وتضمن جودة عالية للصوت وصورة عالية الوضوح HD. يمكنك الحصول على القناة بتنزيلها من التردد التالي:
- التردد على القمر الصناعي: 10815
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
- اسم القناة بالقائمة: OSM
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
طريقة تثبيت قناة الحرامي على النايل سات
تُعَدُّ القناة واحدة من قنوات التلفزيون المصري، حيث تقدِمُ مَجْمُوعَةُ مِنَ الأَفْلامِ العَرَبِيَّةِ الحِصْرِيَّةِ التي يَبْحَثُ عَنْها المُتَابِعُونَ ويدفَعُونَ مبالغَ مَالِيّةً في رَسُومِ اِشْتِرَاكٍ لِمُتَابِعَةِ هَذِهِ الأَفْلامِ، وَمَعَ العِلْمِ أَنَّ القَنَاةَ تُقَدِّمُ الأَفْلَامَ دونَ أَخْذِ أي مبلغٍ ماليٍّ مِنَ المُتَابِعِينَ، مِثْلُهُ مِثْلُ أَيِّ مُتَابِعٍ يُمْكِنُهُ التَوَاصُلُ مَعَ القَائِمِينَ عَلَى القَنَاةِ بِمُنْتَهَى السَهُولَةِ، فَإِذَا كُنتَ تُرِيدُ تَثْبِيتَ القَنَاةِ عَلَى تِلْفَازِكَ يُمْكِنُكَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ ٱتِّبَاعِ ٱلْخُطُوَاتِ ٱلتَّالِيَةِ:
- قم بالنقر على خيار Menu من ريموت التحكم.
- من القائمة الظاهرة اختر خيار التركيب.
- فيما بعد، ستظهر لك قائمة أخرى حيث يمكنك اختيار خيار التثبيت اليدوي للقناة على القمر الصناعي نايل سات.
- من ثم يجب عليك تسجيل بيانات القناة من ترددها ومعامل الترميز واستقطابها كما هي مشار إليها في الجزء العلوي.
- بعد ذلك، اضغط على خيار الحفظ لتثبيت القناة.
- بعد ذلك، انتظر لمدة دقيقة حتى يتم تسجيل جميع البيانات وحفظ القناة في الموقع الذي تحدده.