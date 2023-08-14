أضبط تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

تعد قناة أون تايم سبورت، هي من أهم القنوات الرياضية التي يُتابعها ملايين الأشخاص حول العالم، مع العلم أن القناة تقوم بتقديم باقي من أقوى الباقات الرياضية ما بين نقلها للمباريات المحلية والعالمية، إلى برامجها التلفزيونية التي تتميز بها، فضلاً عن حصولها لحقوق البث المباشر والحصري لمباريات الدوري المصري لكرة القدم، وغير ذلك من البطولات التي حصُلت القناة عليها في الفترة الماضية، لهذا بدأ العديد يتساءل عن أخر تردد للقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه جميع المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

جاء تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات.

تردد القناة 11861.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.

الجودة هي hd.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكن القيام بضبط قناة أون تايم سبورت 2 وفقًا للنحو التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب الخاص بالقناة فهو أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

برامج قناة اون تايم سبورت

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة، عبر شاشتها المميزة والممتعة لبرامجها الرياضية وفقًا لما هو أتي:-

برنامج ستاد مصر الشهير.

جمهور الثالثة.

كل الملاعب.

وغير ذلك من البرامج الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها، واشتهرت بها في الفترة الأخيرة، إضافة إلى جذبها للعديد من الجمهور داخل وخارج مصر، ليتابعوا كل ما هو جديد عن القناة.