مباريات الكرة المصرية متاحة الآن.. تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON Time Sport Hd

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، بعد الإعلان عن جدول مباريات كرة القدم للشهر القادم، بدأ العديد من مشجعي الدوري المصري والدوريات الأجنبية وعشاق الرياضة بشتى أنواعها في البحث والاستفسار عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة. تتمتع القناة بعدة ميزات تجعلها مميزة، فهي تقدم جميع المباريات بثًا مجانيًا ومباشرًا وبصورة نقية، دون أي رسوم اشتراك مثل باقي المنصات، بالإضافة إلى ذلك، فإن القناة تتيح لك متابعة مجموعة من أروع برامج التحليل الرياضي بمشاركة مجموعة متميزة من المذيعين والمحللين للمباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sport

تدير الأستاذ حسن عبد الله والأستاذ حسين زين قناة أون تايم سبورت، وتعود ملكية القناة إلى الهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية، تبث القناة للوطن العربي بالكامل وتتوفر على ترددات متعددة على جميع الأقمار الصناعية. بدأ عرض المباريات على قناة أون تايم سبورت بمباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في عام 2017، ومنذ ذلك الحين انتشرت القناة بشكل واسع في البلدان العربية، تردد القناة هو:

التردد: 11681.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: الأفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

يمكنك مشاهدة مجموعة من أروع البرامج على تردد قناة تايم سبورت، من بينها برنامج ستاد مصر وملعب أون تايم وبرنامج مساء أون تايم وبرنامج جمهور الثالثة، أما بالنسبة لتردد قناة أون تايم سبورت 2، فهو: (insert frequency number)

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

تضم قناة أون تايم سبورت فريقًا متميزًا من خبراء التحليل الرياضي الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كرة القدم، وتشمل أبرزهم حازم إمام وطه إسماعيل وأيمن يونس، بالإضافة إلى عماد متعب ومحمد أبو العلا وليد وكذلك صلاح الدين وحسن المستكاوي. لذلك، ينبغي عليك تحميل القناة على تلفازك فورًا باستخدام التردد التالي، حيث لا حاجة لتضييع الوقت.