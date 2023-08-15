معشوقة الكبير والصغير .. اضبط الأن.. تردد قناة طيور الجنة 2023

تركز الأمهات في الفترة الأخيرة على تردد قناة طيور الجنة 2023، وذلك بسبب كونها واحدة من أبرز وأكثر قنوات الأطفال شعبيةً في العالم العربي، تستطيع القناة استقطاب عدد كبير من الأطفال بفضل الأغاني والأناشيد الممتعة التي تعرضها، وتقدم محتوى ثقافي وترفيهي وتعليمي وديني طوال اليوم. لذا، قامت إدارة القناة بتحديث التردد لتحسين جودة الصورة والصوت. سنتعرف على التردد الجديد في الجمل التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2023

تُعَدّ قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال التي تعرض محتوى كارتونياً تعليمياً وترفيهياً، تُقدم القناة أيضاً عدداً كبيراً من البرامج الهامة الموجهة للآباء والأمهات لتربية أبنائهم تربيةً صحيحة تتناسب مع قيم وأخلاق وعادات المجتمع العربي، بالإضافة إلى ذلك، تُهتم القناة بتقديم أفضل جودة صوت وصورة للمشاهدين، يُمكن لطفلك مشاهدة هذه القناة دون خوفٍ عليه، حيث إنها لا تسمح بنشر أي محتوى يخالف القواعد الإسلامية أو أخلاق المجتمع، بل تعمل على تقديم محتوى يفيد في تعليم الأبناء بعض العادات الصحيحة والمفيدة لهم. تردد القناة هو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393/ 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: SD.

تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2023

في الوقت الحاضر، بإمكاننا ضبط تردد قناة طيور الجنة عن طريق اتباع مجموعة خطوات محددة.

في البداية، يرجى الانتقال إلى الإعدادات الرئيسية لجهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم يتم النقر على خيار التثبيت اليدوي في قائمة الإعدادات.

ثم يتم إدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

من ثم، يتم تخزين التحديثات في ملف تنزيل القنوات.

من ثم، نقوم بعد ذلك بالتصفح عن القناة عبر البحث في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مميزات قناة طيور الجنة

بعض مزايا قناة طيور الجنة للأطفال: