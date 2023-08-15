أصبحت حديث محبي الكرتون.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية للأطفال علي النايل سات
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية، يجتمع الأطفال بحبهم لقناة كرتون نتورك بالعربية، وهي القناة الكرتونية الأشهر التي تقدم تشكيلة واسعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والمحبوبة من طفلة الأطفال، وتحرص القناة على عرض أحدث الرسوم المتحركة الترفيهية بجانب البرامج التعليمية عالية الجودة، لتكون بذلك قناة مميزة وتلقى اهتمام الكثير من الأطفال الذين يبحثون عن التردد الجديد لها.
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية
قدمت القناة تردد جديد حصري لها يعمل على تسهيل استمتاع الأطفال بمشاهدة برامجها بجودة أعلى وبدون أي تشويش على الصوت أو الصورة. وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12226.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 4/3.
- الجودة HD.
تردد القناة على عرب سات
تهدف القناة إلى توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عربسات، بهدف تسهيل مشاهدة البرامج التي تقدمها القناة للأطفال في الوطن العربي بأعلى جودة ممكنة. يمكن الحصول على التردد الخاص بالقمر الصناعي عن طريق التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة 11747.
- معامل الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
طريقة ضبط القناة
يمكن تنفيذ مهمة تعديل القناة عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات المهمة التي يجب ترتيبها بعناية. تختلف الخطوات من جهاز إلى آخر. ومن بين الخطوات الرئيسية في معظم أجهزة الرسيفر تأتي الخطوات التالية:
- انقر على زر القائمة على جهاز التحكم عن بُعد.
- الضغط على أيقونة التثبيت.
- اختيار زر البحث اليدوي.
- تتضمن الخطوة التالية إضافة التردد السابق والتأكد من نسخه بشكل صحيح حتى يتم تنزيل القناة المطلوبة.
- تم إدخال جميع بيانات القناة وفقًا للقمر الصناعي الخاص بها.
- الضغط على كلمة بحث.
- انتظِر لبعض الوقت حتى يتم تحميل جميع القنوات التي تنتمي لنفس التردد.
- يمكن أن يتم متابعة جميع برامج القناة على التلفاز بسبب الضغط على زر الحفظ.