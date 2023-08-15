أصبحت حديث محبي الكرتون.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية للأطفال علي النايل سات

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية، يجتمع الأطفال بحبهم لقناة كرتون نتورك بالعربية، وهي القناة الكرتونية الأشهر التي تقدم تشكيلة واسعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والمحبوبة من طفلة الأطفال، وتحرص القناة على عرض أحدث الرسوم المتحركة الترفيهية بجانب البرامج التعليمية عالية الجودة، لتكون بذلك قناة مميزة وتلقى اهتمام الكثير من الأطفال الذين يبحثون عن التردد الجديد لها.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

قدمت القناة تردد جديد حصري لها يعمل على تسهيل استمتاع الأطفال بمشاهدة برامجها بجودة أعلى وبدون أي تشويش على الصوت أو الصورة. وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الجودة HD.

تردد القناة على عرب سات

تهدف القناة إلى توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عربسات، بهدف تسهيل مشاهدة البرامج التي تقدمها القناة للأطفال في الوطن العربي بأعلى جودة ممكنة. يمكن الحصول على التردد الخاص بالقمر الصناعي عن طريق التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة 11747.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط القناة

يمكن تنفيذ مهمة تعديل القناة عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات المهمة التي يجب ترتيبها بعناية. تختلف الخطوات من جهاز إلى آخر. ومن بين الخطوات الرئيسية في معظم أجهزة الرسيفر تأتي الخطوات التالية: