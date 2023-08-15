أفلام أجنبية من اللي قلبك بيحبها.. تردد قناة بوكس موفيز الفضائية Box movies

تردد قناة بوكس موفيز، تُعتبر قناة بوكس موفيز الفضائية من أبرز القنوات الفضائية، حيث تُقدم أحدث وأهم الأفلام الأجنبية، تم تغيير تردد هذه القناة على النايل سات بسبب وجود مشاكل في البث في الفترة الأخيرة، ولكن بعد تجديد التردد، أصبحت قناة بوكس موفيز تعرض بجودة عالية. يمكنك الآن مشاهدة قناتك المفضلة دون أي مشاكل، حيث يمكنك مشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية على مدار 24 ساعة دون توقف.

تردد قناة بوكس موفيز الجديد

الآن يمكن الحصول على تردد قناة بوكس موفيز الجديد وضبطه وتحميله على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة، ثم يمكنك مشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية على هذه القناة. ويكون التردد كما يلي:

تردد النايل سات عبر القمر الصناعي هو 12563.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 /6.

طرق تحميل تردد قناة بوكس موفيز

دعنا نقوم الآن بشرح كيفية تنزيل وتثبيت تردد قناة بوكس موفيز للاستمتاع بمشاهدة قناة الإثارة الأجنبية، لتنزيل التردد يجب اتباع الخطوات التالية:

زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

ال menu وقم بالضغط على بحث.

عندما تقوم بذلك، ستظهر لك قائمة تحتوي على خيارات، قم بالنقر على كلمة “تثبيت التردد يدويا”.

سوف يتم عرض خانة مخصصة لإضافة التردد، قم بكتابة التردد بالكامل وجميع المعلومات المتعلقة به مثل معامل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم، اضغط على “موافق” لبدء عملية البحث.

بمجرد الانتهاء من البحث وإضافة التردد والقنوات، يجب عليك الضغط على زر الحفظ.

أصبحت الآن قناة بوكس موفيز متاحة لكم، حيث يمكنكم مشاهدة أفلامكم المفضلة في أي وقت طوال الساعة.

مميزات قناة بوكس موفيز

يتضح أن بوكس موفيز يمتلك العديد من الخصائص التي جعلتها شعبية كبيرة في العالم العربي، حيث يتابعها الآلاف من المعجبين، ومن بين أبرز مميزات هذه القناة، تُعَرَض الأفلام الأجنبية المتنوعة، حيث يتم عرض أفلام الأكشن والكوميديا والرومانسية والرعب، ونظرًا لهذا التنوع، فإنها قناة مناسبة لجميع الأذواق.