مسلسلات بالكوم جديد وقديم.. تردد قناة ابل 2023 Apple TV التفاحة على النايلسات

تردد قناة ابل 2023 Apple TV التفاحة، تعتبر سلسلة قنوات أبل من أهم القنوات التلفزيونية التي يوجد لها العديد من المتابعين في الوطن العربي بالكامل، وذلك بسبب إمكانية القناة على بث العديد من الأفلام والمسلسلات بشكل متواصل على الشاشة بدون انقطاع أو تشفير، وحرصاً من القناة على تقديم محتواها بشكل أفضل، تم تحديث التردد الخاص بهم، ويوجد العديد من الأشخاص التعرف علي التردد الجديد، سنتحدث علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

تردد قناة أبل 2023 دراما الجديد

تعتبر أبل دراما من أهم القنوات الفضائية حيث أنها تعرض العديد من المسلسلات العربية بأفضل جودة للصوت والصورة، ويتساءل العديد من الأشخاص على التردد الجديد للقناه حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الخاص بهم على القناة وهي كالتالي:

التردد الجديد لقناة أبل 12563

معدل الترميز 27500

بينما الاستقطاب الخاص بالقناه عمودي

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚

كيفية ضبط التردد على الرسيفر الخاص بك

يعتبر ضبط التردد من الأمور البسيطة التي يمكن للشخص أن يقوم بها بنفسه دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصص لاداء هذه المهمة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الضغط على زر الاعدادات الموجود في الريموت الخاص بك.

ثم يتم اختيار التركيب، ومنها يتم الضغط على الاستقبال، بعدها يتم اختيار قائمة الترددات.

ثم يتم الضغط على إضافة تردد جديد، ثم يتم تدوين جميع البيانات التي تخص التردد الجديد بطريقة صحيحة مع التأكد من صحتها.

ثم يتم الضغط على بحث، سيستغرق القناة بضعة من الدقائق لحين تنزيل القناه بعدها يتم الضغط على انهاء.

وستجد القناة من ضمن القائمة الخاصة بك بعد ذلك.

ما هي مميزا قنوات أبل

تعتبر قنوات أبل من أفضل القنوات الفضائية بتصويت العديد من المتابعين ويتساءل العديد من الأشخاص على مميزات هذه القناة وهي كالتالي:

هي من القنوات المجانية مئة بالمئة والتي يمكن الاستمتاع بمحتواها دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ مالي نهائياً.