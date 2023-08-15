مسلسلات بالكوم جديد وقديم.. تردد قناة ابل 2023 Apple TV التفاحة على النايلسات
تردد قناة ابل 2023
تردد قناة ابل 2023 Apple TV التفاحة، تعتبر سلسلة قنوات أبل من أهم القنوات التلفزيونية التي يوجد لها العديد من المتابعين في الوطن العربي بالكامل، وذلك بسبب إمكانية القناة على بث العديد من الأفلام والمسلسلات بشكل متواصل على الشاشة بدون انقطاع أو تشفير، وحرصاً من القناة على تقديم محتواها بشكل أفضل، تم تحديث التردد الخاص بهم، ويوجد العديد من الأشخاص التعرف علي التردد الجديد، سنتحدث علي كافه التفاصيل في السطور التالية.
تردد قناة أبل 2023 دراما الجديد
تعتبر أبل دراما من أهم القنوات الفضائية حيث أنها تعرض العديد من المسلسلات العربية بأفضل جودة للصوت والصورة، ويتساءل العديد من الأشخاص على التردد الجديد للقناه حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الخاص بهم على القناة وهي كالتالي:
- التردد الجديد لقناة أبل 12563
- معدل الترميز 27500
- بينما الاستقطاب الخاص بالقناه عمودي
- معامل تصحيح الخطأ هو ⅚
كيفية ضبط التردد على الرسيفر الخاص بك
يعتبر ضبط التردد من الأمور البسيطة التي يمكن للشخص أن يقوم بها بنفسه دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصص لاداء هذه المهمة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الضغط على زر الاعدادات الموجود في الريموت الخاص بك.
- ثم يتم اختيار التركيب، ومنها يتم الضغط على الاستقبال، بعدها يتم اختيار قائمة الترددات.
- ثم يتم الضغط على إضافة تردد جديد، ثم يتم تدوين جميع البيانات التي تخص التردد الجديد بطريقة صحيحة مع التأكد من صحتها.
- ثم يتم الضغط على بحث، سيستغرق القناة بضعة من الدقائق لحين تنزيل القناه بعدها يتم الضغط على انهاء.
- وستجد القناة من ضمن القائمة الخاصة بك بعد ذلك.
ما هي مميزا قنوات أبل
تعتبر قنوات أبل من أفضل القنوات الفضائية بتصويت العديد من المتابعين ويتساءل العديد من الأشخاص على مميزات هذه القناة وهي كالتالي:
هي من القنوات المجانية مئة بالمئة والتي يمكن الاستمتاع بمحتواها دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ مالي نهائياً.
- هي من القنوات التي يمكن مشاهدتها على مدار 24 ساعه، كما أنها من القنوات العائلية والتي تهتم بعرض العديد من المسلسلات والبرامج العائلية التي يمكن الاستمتاع بها مع الاسرة دون قلق نهائياً.
- تلفزيون التفاحة أبل 2023 Apple TV يُعتبر من أهم القنوات التلفزيونية، وله العديد من المتابعين في الوطن العربي بأكمله. يتميز هذا القناة بإمكانية عرض العديد من الأفلام والمسلسلات على الشاشة بشكلٍ متواصل وبدون انقطاع أو تشفير. قامت القناة بتحديث ترددها لتقديم محتوى أفضل، وقد أصبح التردد الجديد معروفًا للعديد من الأشخاص. سنستعرض كافة التفاصيل في السطور التالية.