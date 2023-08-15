الكل بيدور عليها .. تردد قناة كراميش الجديد علي النايل والعرب سات

تردد قناة كراميش الجديد، حيث توجد قناة كراميش الجديدة متاحة الآن للتردد، وتُعتبر قناة كراميش واحدة من أكثر القنوات البارزة التي تتمتع بشهرة كبيرة بين الأطفال في العالم العربي ومصر أيضًا، تقدم القناة العديد من البرامج المثيرة للاهتمام، وتركز بشكل خاص على محتوى معين يلبي احتياجات واهتمامات الطفل في مرحلة محددة من حياته، تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والأغاني المصورة.

وتقوم أيضًا بعرض الأناشيد الدينية. تهتم القناة بشكل كبير بتقديم محتوى بجودة عالية في الصوت والصورة لكي يتمتع الأطفال بتجربة مشاهدة فريدة. في الفقرات التالية، سنوضح تفاصيل التردد الجديد للقناة وكيفية ضبطه على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة كراميش الجديد

لكي يتمكن محبي ومتابعي قناة كراميش الأطفال الصغار من مشاهدة المحتوى المميز الذي يقدم عليها من برامج وأغاني وبرامج كرتونية بدون أي مشاكل، قامت إدارة القناة بتحديث التردد القديم إلى تردد جديد، تم هذا التحديث بهدف إدخال بعض التحسينات وحل مشكلة تقطع البث التي ظهرت مؤخرًا وعانى منها المتابعون. ويتمثل التردد الجديد في ما يلي:

التردد الجديد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تثبيت قناة كراميش للأطفال باستخدام التردد الجديد 2023.

يجب اتباع خطوات سهلة لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال أو الرسيفر بالتردد الجديد، حتى تكون القناة متاحة للمشاهدة في أي وقت.

في البداية، يتم ادخال الشخص إلى قائمة الترددات الموجودة في جهاز الاستقبال، ثم يتم إضافة التردد من خلال اختيار “تردد جديد” أو “تردد يدوي”.

يتم إقامة كتابة تردد جديد لقناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات بعد أن تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قِبل إدارة القناة.

في هذه الخطوة، يتمكن المستخدم من اختيار الدرجة المعينة للقناة بناءً على التردد الجديد الذي تم تحديدها.

يتعين عليه أيضاً أن يختار معدل استقطاب القناة وهو استقطاب عمودي.

بعد ذلك يتم تغيير معدل ترميز القناة بنسبة إلى التردد الجديد الذي يبلغ 27500.

في هذه الخطوة، يتم تثبيت جميع القنوات التي تحمل نفس التردد بشكل آلي، حتى وإن كانت القنوات تحتوي على محتوى مختلف.