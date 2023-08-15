من قلب الصين .. تردد قناة الصين العربية علي النايل سات CgTN Arabic TV
تردد قناة الصين العربية
تردد قناة الصين العربية، تم العمل على إطلاق قناة CgTN العربية منذ فترة من السنوات لتكون مؤسسة إعلامية حديثة تنقل جميع الأخبار المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، تصدر القناة تقارير وتغطيات تشمل أحداث جميع دول العالم، وهذا يجعلها تعرض برامجها بمجموعة من اللغات العربية، الإسبانية، الروسية والأخرى، كما تعمل القناة على نشر مراسليها في مختلف البلدان والمناطق التي تحدث فيها الصراعات.
تردد قناة الصين العربية علي نايل سات
قناة الصين العربية تُعَدّ واحدة من القنوات المتميزة التي تَتَمَتَّعُ بمعدلات مشاهدة عالية، حيث ارتفعت الطلب عليها من قِبَل العديد من المتابعين في الوطن العربي، لمعرفة آخر أخبار الصين، وهي إحدى الدول الرائدة في صناعة المنتجات، وأيضًا لمعرفة دورها الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة القناة الإخبارية التي تنقل الأحداث المهمة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تُعتبر من القنوات المؤثرة والمميزة.
- القمر الصناعي / نايل سات
- الاستقطاب / أفقي
- معدل الترميز / 27500
- معامل تصحيح الخطأ / 5/6
- الجودة SD
- التردد / 12015
نبذة عن قناة CGTN
- تنضم لشبكة تلفزيون الصين الدولية ، التي تعتبر واحدة من المؤسسات الإعلامية المميزة في الصين.
- تأسست القناة في عام 2009 وهي تُعتبر قناة البث العربية الدولية التابعة لتلفزيون الصين المركزي.
- يتم نقل كل ما يجري في الصين ودول العالم العربي ودول العالم الغربي أيضًا عبر هذه القناة.
- تعتمد القناة على استراتيجية إعلامية فريدة ومتطورة وتغطي أخبارها بخمس لغات مختلفة، وهي “الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، العربية والروسية”.
- تأخذ القناة منحى الواقعية في نقل الأخبار وتغطية الأحداث، كما تطلعنا على آخر التطورات في الساحتين المحلية والدولية.
- اشتهرت هذه القناة بتقديم مسؤولية شاملة في نقل الأحداث، إذ يعتمدون على فريق عمل محترف ومتميز.
- القناة ساهمت في إنشاء وتنمية منصة مفتوحة للحوار والتبادل بين الصين والعالم العربي في جميع المجالات والميادين.