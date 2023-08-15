من قلب الصين .. تردد قناة الصين العربية علي النايل سات CgTN Arabic TV

تردد قناة الصين العربية، تم العمل على إطلاق قناة CgTN العربية منذ فترة من السنوات لتكون مؤسسة إعلامية حديثة تنقل جميع الأخبار المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، تصدر القناة تقارير وتغطيات تشمل أحداث جميع دول العالم، وهذا يجعلها تعرض برامجها بمجموعة من اللغات العربية، الإسبانية، الروسية والأخرى، كما تعمل القناة على نشر مراسليها في مختلف البلدان والمناطق التي تحدث فيها الصراعات.

تردد قناة الصين العربية علي نايل سات

قناة الصين العربية تُعَدّ واحدة من القنوات المتميزة التي تَتَمَتَّعُ بمعدلات مشاهدة عالية، حيث ارتفعت الطلب عليها من قِبَل العديد من المتابعين في الوطن العربي، لمعرفة آخر أخبار الصين، وهي إحدى الدول الرائدة في صناعة المنتجات، وأيضًا لمعرفة دورها الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة القناة الإخبارية التي تنقل الأحداث المهمة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تُعتبر من القنوات المؤثرة والمميزة.

القمر الصناعي / نايل سات

الاستقطاب / أفقي

معدل الترميز / 27500

معامل تصحيح الخطأ / 5/6

الجودة SD

التردد / 12015

نبذة عن قناة CGTN