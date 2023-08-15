قرآن 24 ساعة .. تردد قناة قران تي في 2024 Quran TV علي الأقمار الصناعية

تردد قناة قران تي في 2024، تعتبر قناة تلفزيون القرآن واحدة من أفضل القنوات التي تقدم المحتوى الديني بشكل عام، حيث تعزز بشكل خاص إذاعة القرآن الكريم بأصوات مميزة لبعض من أفضل القُرَّاء من جميع أرجاء العالم العربي، يُمكن الاستمتاع بالقرآن الكريم عبر القناة عن طريق استقبالها عبر التردد المخصص لها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة قرآن تي في علي نايل سات 2024

يُعد القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أهم الأقمار الصناعية في العالم العربي.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة / 11179.

معدل الاستقطاب / افقي .

معدل الترميز / 27500.

معدل تصحيح الخطأ / 6/5.

تردد القناة على القمر نايل عرب سات

تردد القناة / 10970.

معدل الاستقطاب / رأسي.

معدل الترميز / 27500.

معدل تصحيح الخطا 3/2.

أهم المعلومات عن قناة Quran TV

عقب مراجعة تردد قناة قرآن تي في على مختلف الأقمار الصناعية، من الضروري الاطلاع على بعض المعلومات الهامة حول القناة والمحتوى الذي تقدمه.

تتمثل جوهرية القناة في تلاوة مباركة للقرآن الكريم.

تحظى قناة القرآن التلفزيونية بشهرة واسعة نظرًا لبعض العوامل، ومن بينها الاعتماد على أنبل القراء في التلاوة من بين قراء العالم العربي.

تقوم القناة بإضافة الترجمة أحيانًا إلى بعض آيات القرآن الكريم.

تُعتبر قنوات دينية مهمة ومنتشرة في العديد من المناطق وفي مختلف البلدان العربية.

لا تنس أيضًا: في شهر رمضان، تكرر بث قناة السعودية للقرآن الكريم.

مميزات قناة قرآن تي في

قناة التلفزيون القرآنية تمتلك مجموعة متنوعة من السمات البارزة والمهمة التي جعلتها واحدة من القنوات الرائدة في تلاوة القرآن الكريم في العالم العربي. هذه السمات تشمل: