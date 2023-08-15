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مسلسلات من اللي بتحبها .. تردد القناة التاسعة التونسية بجودة HD على النايل سات Attessia tv
تردد القناة التاسعة التونسية
تردد القناة التاسعة التونسية، تعتبر قناة التاسعة التونسية من بين القنوات التي تقدم أسلوبًا فريدًا ومتنوعًا من المحتوى الذي يجذب جماهيره من جميع أنحاء الدول العربية لمشاهدته والاستمتاع به، وبفضل العديد من الأعمال والبرامج الإخبارية والدرامية الفنية، نجحت التاسعة التونسية في جذب فئة واسعة من الجمهور الذي يسعى لمتابعة كل ما هو جديد والاستمتاع بالعروض المقدمة على القناة.
تردد القناة التاسعة التونسية على نايل سات 2024
- التردد / 11675
- معامل الترميز / 27500
- الاستقطاب / رأسي
- معامل التصحيح / 4/3
معالم محتوى قناة التاسعة التونسية
تقدم أشكال متنوعة من المحتوى الترفيهي وبرامج المسابقات التي يستمتع بها الشعب التونسي ويحب متابعتها.
- تطمح قناة التاسعة التلفزية إلى تقديم برامج إخبارية ذات أهمية كبيرة وتوفير المعلومات بدقة ووضوح، بعيدًا عن المحتوى الترفيهي والدرامي المعتاد.
- تحتل برامج الأطفال مكانًا مهمًا في برنامج القناة اليومي، حيث تهتم القناة بتقديم محتوى كرتوني تعليمي للأطفال والأطفال الصغار.
- تسعى قناة التطبيق لتقديم محتوى ملائم لجميع أفراد الأسرة، وتبتعد عن البرامج والمحتوى المسيء للحياء الذي لا يتوافق مع قيم المجتمع التونسي والمجتمعات العربية بشكل عام.
أسماء برامج قناة التاسعة التونسية
- El Matinale.
- El Weekend.
- اشراقات.
- برنامج الطبخ حرك الطنجرة.
- برنامج المسابقات مع بو بكر.
- برنامج ياسين للمقالب والكاميرا الخفية.
- الجزء الثاني من برنامج الأطفال صغار 9.
- ديما لاباس.
- صيف معنا.