مسلسلات من اللي بتحبها .. تردد القناة التاسعة التونسية بجودة HD على النايل سات Attessia tv

تردد القناة التاسعة التونسية، تعتبر قناة التاسعة التونسية من بين القنوات التي تقدم أسلوبًا فريدًا ومتنوعًا من المحتوى الذي يجذب جماهيره من جميع أنحاء الدول العربية لمشاهدته والاستمتاع به، وبفضل العديد من الأعمال والبرامج الإخبارية والدرامية الفنية، نجحت التاسعة التونسية في جذب فئة واسعة من الجمهور الذي يسعى لمتابعة كل ما هو جديد والاستمتاع بالعروض المقدمة على القناة.

تردد القناة التاسعة التونسية على نايل سات 2024

التردد / 11675

معامل الترميز / 27500

الاستقطاب / رأسي

معامل التصحيح / 4/3

معالم محتوى قناة التاسعة التونسية

تقدم أشكال متنوعة من المحتوى الترفيهي وبرامج المسابقات التي يستمتع بها الشعب التونسي ويحب متابعتها.

تطمح قناة التاسعة التلفزية إلى تقديم برامج إخبارية ذات أهمية كبيرة وتوفير المعلومات بدقة ووضوح، بعيدًا عن المحتوى الترفيهي والدرامي المعتاد.

تحتل برامج الأطفال مكانًا مهمًا في برنامج القناة اليومي، حيث تهتم القناة بتقديم محتوى كرتوني تعليمي للأطفال والأطفال الصغار.

تسعى قناة التطبيق لتقديم محتوى ملائم لجميع أفراد الأسرة، وتبتعد عن البرامج والمحتوى المسيء للحياء الذي لا يتوافق مع قيم المجتمع التونسي والمجتمعات العربية بشكل عام.

أسماء برامج قناة التاسعة التونسية