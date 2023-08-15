أفضل برنامج هتفيدك في دنيتك واخرتك.. تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية 2024 BN Othaimeen

تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية، القناة الدينية لابن عثيمين تعنى بالمحتوى الديني وتقدمه، فهي تقدم دروساً في الفقه والفتاوى، وتسهم في توفير دروس كثيرة من خلال لقاءات صوتية ومرئية. كما تتميز بعدة مميزات يمكن الاستفادة منها عن طريق ضبط تردد القناة على التلفاز.

تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية علي نايل سات 2024

قم بتغيير الترددين 11137 و 10757 إلى جودة عادية (SD) في القنوات المتاحة.

الاستقطاب / عمودي

معدل الترميز / 27500

معدل التصحيح / 3/4 و 5/6

القمر / نايل سات

تردد قناة ابن عثيمين علي سهيل سات

التردد / 12023

الاستقطاب / أفقي

معدل الترميز / 27500

معامل تصحيح الخطأ / ¾

الجودة / HD

نبذة عن قناة ابن عثيمين الجديد

قد نعبر عن امتناننا للحكومة السعودية على إطلاق قناة ابن عثيمين؛ حيث تعزز هذه القناة قبل كل شيء القناعات الدينية لدى الأطفال، وتوعي البالغين بأهمية الرجوع إلى الله واتباع الطريق الصحيح، وتقوم بذلك من خلال برامجها الفقهية.

تسعى القناة في المرتبة الثانية إلى تشجيع جميع المشاهدين من جميع الأعمار على قراءة القرآن الكريم والاستمرار في ذكر الله في جميع الأوقات، وتقدم لهم الدعم في هذا المجال من خلال برامج التلاوة والتفسير والقراءة بشكل عام.

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برامج قناة ابن العثيمين الدينية

تقدم قناة ابن عثيمين مجموعة متنوعة من البرامج الدينية، مثل برامج السيرة النبوية والفقه والقرآن الكريم. كما تقوم القناة ببث بعض آيات القرآن الكريم بأصوات مختلفة من قراء متنوعين، هذه البرامج توفر للمشاهدين عروضاً متنوعة.