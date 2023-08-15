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أفضل برنامج هتفيدك في دنيتك واخرتك.. تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية 2024 BN Othaimeen
تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية
تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية، القناة الدينية لابن عثيمين تعنى بالمحتوى الديني وتقدمه، فهي تقدم دروساً في الفقه والفتاوى، وتسهم في توفير دروس كثيرة من خلال لقاءات صوتية ومرئية. كما تتميز بعدة مميزات يمكن الاستفادة منها عن طريق ضبط تردد القناة على التلفاز.
تردد قناة ابن عثيمين السعودية الدينية علي نايل سات 2024
- قم بتغيير الترددين 11137 و 10757 إلى جودة عادية (SD) في القنوات المتاحة.
- الاستقطاب / عمودي
- معدل الترميز / 27500
- معدل التصحيح / 3/4 و 5/6
- القمر / نايل سات
تردد قناة ابن عثيمين علي سهيل سات
- التردد / 12023
- الاستقطاب / أفقي
- معدل الترميز / 27500
- معامل تصحيح الخطأ / ¾
- الجودة / HD
نبذة عن قناة ابن عثيمين الجديد
قد نعبر عن امتناننا للحكومة السعودية على إطلاق قناة ابن عثيمين؛ حيث تعزز هذه القناة قبل كل شيء القناعات الدينية لدى الأطفال، وتوعي البالغين بأهمية الرجوع إلى الله واتباع الطريق الصحيح، وتقوم بذلك من خلال برامجها الفقهية.
- تسعى القناة في المرتبة الثانية إلى تشجيع جميع المشاهدين من جميع الأعمار على قراءة القرآن الكريم والاستمرار في ذكر الله في جميع الأوقات، وتقدم لهم الدعم في هذا المجال من خلال برامج التلاوة والتفسير والقراءة بشكل عام.
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برامج قناة ابن العثيمين الدينية
تقدم قناة ابن عثيمين مجموعة متنوعة من البرامج الدينية، مثل برامج السيرة النبوية والفقه والقرآن الكريم. كما تقوم القناة ببث بعض آيات القرآن الكريم بأصوات مختلفة من قراء متنوعين، هذه البرامج توفر للمشاهدين عروضاً متنوعة.
- يهدف برنامج الصفوة “تيسير الفقه” إلى تبسيط تعليم الفقه بشكل أكبر يُمكِن جميع الأفراد من فهمه بسهولة.
- يوفر برنامج اللطائف النحوية مجموعة واسعة من الدروس النحوية لكل الأعمار والتي تهدف إلى تعليم الناس أساسيات النحو وتمكينهم من قراءة القرآن وفهمه بشكل صحيح.
- برنامج قواعد القرآن: يولي البرنامج اهتمامًا لجميع المواضيع المتعلقة بالقرآن الكريم، ويقوم بشرح جميع الأحكام والقصص القرآنية بالتفصيل للمشاهدين.
- برنامج المفاتيح: هو أحد البرامج التي حازت على إعجاب المشاهدين بسبب الرسائل الجميلة التي يقدمها للجمهور.
- برنامج مناسك هو واحد من البرامج الأكثر مشاهدة، وذلك لأنه يقدم جميع المعلومات المتعلقة بالحج والعمرة وشعائرهما.