عاجل ⭕️ وزارة التعليم تعلن فتح استمارة التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، وأكدت أن موعد التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 وذلك للعام الدراسي 2023/2024 في عدد من الجامعات بالعراق، وذلك وفق شروط وضوابط معينة للقبول ونقدمها اليكم في هذا الصدد عبر موقعنا.

موعد التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية

كما ذكرنا أن موعد التقديم يكون من 15/8 حتى 7/9/2023 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر للطلاب خريجي السادس الاعدادي من فروع التطبيقي والأدبي والاحيائي والمهني والاسلامي، على أن تجرى اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بداية من 10 سبتمبر حتى 14 من شهر ذاته، وذلك للكليات المعنية بالقبول المباشر وهي:

كلية الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية.

كلية التربية البدنية وأقسام علوم الرياضة.

كليات العلوم الاسلامية والفقه.

أقسام اللغة الكردية في مختلف الجامعات ويستثني من ذلك جامعة كركوك.

قسم الاقتصاد المنزلي في كل الكليات.

أقسام اللغة التركية.

كلية الفنون التطبيقية.

المهن الفنية في جامعات التربية الأساسية.

قسم التربية الأسرية.

الجامعة التقنية الوسطي.

قسم رياض الأطفال.

الشروط العامة للتقديم على القبول المباشر بالجامعات

لقد حددت الوزارة ضوابط عامة من اجل التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية وهذه الشروط غير الخاصة بكل قسم أو كلية تم ذكرها بالسطور السابقة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: