عاجل ⭕️ وزارة التعليم تعلن فتح استمارة التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية
التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، وأكدت أن موعد التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 وذلك للعام الدراسي 2023/2024 في عدد من الجامعات بالعراق، وذلك وفق شروط وضوابط معينة للقبول ونقدمها اليكم في هذا الصدد عبر موقعنا.
موعد التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية
كما ذكرنا أن موعد التقديم يكون من 15/8 حتى 7/9/2023 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر للطلاب خريجي السادس الاعدادي من فروع التطبيقي والأدبي والاحيائي والمهني والاسلامي، على أن تجرى اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بداية من 10 سبتمبر حتى 14 من شهر ذاته، وذلك للكليات المعنية بالقبول المباشر وهي:
- كلية الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية.
- كلية التربية البدنية وأقسام علوم الرياضة.
- كليات العلوم الاسلامية والفقه.
- أقسام اللغة الكردية في مختلف الجامعات ويستثني من ذلك جامعة كركوك.
- قسم الاقتصاد المنزلي في كل الكليات.
- أقسام اللغة التركية.
- كلية الفنون التطبيقية.
- المهن الفنية في جامعات التربية الأساسية.
- قسم التربية الأسرية.
- الجامعة التقنية الوسطي.
- قسم رياض الأطفال.
الشروط العامة للتقديم على القبول المباشر بالجامعات
لقد حددت الوزارة ضوابط عامة من اجل التقديم على قناة القبول المباشر بالجامعات العراقية وهذه الشروط غير الخاصة بكل قسم أو كلية تم ذكرها بالسطور السابقة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يشترط من مواليد عام 1999 فيما فوق.
- الحصول على شهادة الاعدادية العراقية والتصديق عليها من المديرية العامة للتربية من المحافظة أو ما يعادلها من الشهادات.
- تجاوز الفحص الطبي طبقا للشروط الخاصة بكل جامعة.
- كما يلزم على الطالب المتقدم التفرغ التام للدراسة ولا يمكن الجمع بين الوظيفة والدراسة معا، ولا يجوز أيضا جمعه بين دراستين مختلفين معا وفي حالة ثبوت ذلك يتم إلغاء القبول نهائيا.
- يسمح للطلاب خريجي الدراسة الاعدادية في مختلف الفروع للعام الحالي 2022/2023 والسنة الماضية ما لم يظهر لهم قبول مركزي التقديم للقبول المباشر في الجامعات، وتوجد شروط أخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التعليم العالي.