طريقة فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

لقد أصبح فتح حساب في بنك الراجحي من الأمور السهلة والبسيطة التي يلجأ إليها العديد من الناس، وذلك لما له من مزايا عدّة تجعل مجموعة كبيرة من فئات المجتمع تقبل على فتح الحساب به، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة فتح حساب في الراجحي أون لاين وماهي الشروط الصحيحة لفتح هذا الحساب ومميزاته.

طريقة فتح حساب في الراجحي أون لاين

مصرف الراجحي من البنوك ذو المميزات المتعددة إلي تجعل كثيرًا من الناس تسأل عن كيفية فتح حساب به، وطريقة فتح الحساب به طريقة سهلة وبسيطة تتمثل في:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

سيتم النظام بفتح نافذة فارغة تحتوى على طلب البيانات الشخص المتقدم بالطلب يجب ملأها.

إضافة رَقم الهاتف المحمول لتأكيد فتح الحساب.

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية واستكمال البيانات وتوثيقها.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات ومراجعتها نضغط على أيقونة إرسال.

يتم وصول رسالة نصية على رَقم الهاتف المحمول الذي تم إضافته في أثناء تقديم الطلب.

ندخل رقَم التحقيق الذي تم إرساله من اجل استكمال الطلب.

بعد إدخال رَقم التحقق سيقوم النظام البنكي في مصرف الراجحي بإرسال رسالة خاصة على رَقم الهاتف المدرج في طلب التقديم تحتوي هذه الرسالة جميع بيانات حسابك داخل بنك الراجحي.

وبذلك يكون قد تمت عملية فتح حساب في بنك الراجحي بنجاح.

خطوات وشروط فتح حساب في بنك الراجحي

هناك بعض من الأمور التي يجب مراعاتها عند فتح حساب في بنك الراجحي وذلك من أجل ضمان فتح حساب دون أي أخطاء وتتمثل تلك الخطوات في ما يلي:

في البداية يجب على المتقدم لفتح حساب أن يكون لديه هوية سعودية.

وكذلك يجب أن يكون لدى المتقدم بالطلب إقامة سُعُودية أيضًا.

إذا كان المتقدم بالطلب لفتح الحساب من القصر عليه أن يكون قد بلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وإن كان من البالغين يجب أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عامًا.

يجب أن يكون لديه المتقدم بالطلب رَقَم اتصالات قد تم الحصول عليه من إحدى فروع الاتصالات في المملكة السعودية وأن يكون هذا الرَّقَم مسجلًا باسم ورقم الهوية الخاص بالشخص المتقدم بطلب فتح الحساب.

إدخال عنوان صحيح يمكن الاستدلال عليه في أي وقت.

التأكد من صحة رقم الهاتف المدخل والاحتفاظ برمز التحقيق الذي أرسل عليه، وذلك من أجل ضَمان سلامة خصوصية بيانات العميل.

مميزات يحققها بنك الراجحي لعملائه

يوفر بنك الراجحي لعملائه خدمات بنكية متميزة ومتطورة دومًا وذلك سعيًا لراحة العملاء وتتمثل تلك المزايا في ما يلي:

سهولة التسجيل في هذا البنك.

يمكن فتح حساب في مصرف الراجحي في أي زمان ومكان فلا يوجد أي مانع يحول بين فتح حساب في البنك.

يمكن أن يحدد العميل الفرع الذي يريد التعامل عن طريقه.

يتيح خدمة الكشف على الحساب شهريًا وذلك حتى يطمئن العميل على كل العمليات التي تمت في حسابه خلال الأشهر الماضية.

يمكن دفع الفواتير والأقساط الشهرية أي فرع أو أي جهة تريدها ويكون متاح ببها تلك الخدمة.

يتيح أيضًا لعملائه خدمة الإيداع والسحب عن طريق الصراف الآلي من أي مكان سواء.

يوفر البنك أيضًا خدمة دفع فواتير المرافق الحكومية العامة.

وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن طريقة فتح حساب في الراجحي أون لاين، وذكرنا أيضًا المزايا التي يتمتع بها هذا البنك ويوفرها لعملائه، كما شرحنا خطوات وشروط التسجيل داخل هذا البنك بشيء من التفصيل.