تنسيق كليات المرحلة الثانية والمؤشرات الاولية التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي

يعتبر من اكثر الموضوعات التي ازداد البحث عنها خلال تلك الفترة وهي تنسيق المرحلة الثانية وعن موعد تسجيل الرغبات والكليات المتاحة بالمرحلة الثانية التي لم تعلن حتى الان ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق كليات المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

يتم بدء الجميع بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بداية من غدا الثلاثاء 15 أغسطس 2023 وفقا لما جاء من وزير التعليم العالي كما انه يستمر التنسيق حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس واعلن ان الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم 250 درجة أي 60.98% اما عن الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي 238 درجة أي 58.05%

كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023

هناك بعض من الاماكن الشاغرة في الكليات الموجودة بالمرحلة الاولي ومنها.

الطب البيطري.

كليات التمريض.

العلوم

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

خطوات التقديم لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023

يمكن تسجيل تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الثانية من خلال القيام بالاتي وهو.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثم يتم الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

كتابة الرغبات ومراعاة أن تسجل 75 رغبة.

النقر على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

تأكد من حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

تنسيق كلية الطب البيطري 2023

قد تم الاعلان عن الدرجات للقبول في كلية ظب وجاء كالاتي وفقا لما اعلن.