بيان عاجل من التربية: موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 | موعد الدوام الرسمي للمدارس

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 في العراق، يتزايد الشوق والفضول لدى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد الدوام الرسمي للمدارس. يملأ الحماس القلوب في هذه اللحظات، حيث ينتظرون بشغف البداية الجديدة والفرصة لتحقيق النجاح والتفوق خلال العام الدراسي الجديد، تبدأ رحلة الطلاب التعليمية من جديد، حيث يستعدون لمواجهة التحديات والاستفادة إلى أقصى حد من فترة الدراسة، وفيما يتناقش الجميع حول موعد بدء العام في العراق 2024، يبقى الأمل مشتعلاً لبداية ناجحة ومثمرة لهذا العام الدراسي.

موعد الدوام الرسمي للمدارس

في العراق، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ومع مشاعر من الحماس موعد بدء العام الدراسي الجديد في عام 2024، والذي يمثل بداية مهمة ومثيرة في رحلتهم التعليمية. تشكل هذه اللحظة وقتًا مهمًا ينظر فيه الجميع إلى الأمام بتفاؤل، حيث يتطلعون لاستقبال ما هو جديد ومثمر في المجال التعليمي. يترقبون معرفة موعد الدوام الرسمي للمدارس في العام الجديد، ليتسنى لهم التخطيط والاستعداد لبداية عام دراسي مليء بالتحديات والفرص.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

أفصلت وزارة التربية والتعليم في العراق تفاصيل موعد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2024، حيث تم تحديد انطلاقته في السبت الموافق للثلاثين من شهر سبتمبر 2023، أي في تاريخ 30/09/2023.

أشارت الوزارة إلى وجود جدول زمني محدد للعام الدراسي الجديد، حيث ستبدأ فترة الدراسة في هذا التاريخ وستمتد حتى السبت الثامن من شهر يونيو 2024. وستشمل هذه الفترة مختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، والمدارس الرسمية في جميع أنحاء البلاد.