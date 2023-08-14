معدلات القبول ٢٠٢٣ في العراق سادس اعدادي الحد الأدنى للقبول في الجامعات للطلاب جميع المحافظات

تم الاعلان من قبل وزارة التربية في العراق عن معدلات القبول فقد تم اقتراب موعد تسجيل الطلاب فقد تم اعلان نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي خلال ايام ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول ٢٠٢٣ في العراق.

معدلات القبول ٢٠٢٣ في العراق

اعلنت الوزارة خلال ايام قليلة عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الأول كما انه تم تحديد معدلات القبول لكي يتم استقبال الطلاب ومن خلال تحديد بعض من الضوابط المعلنة مسبقًا من قبل الوزارة، ويمكننا التعرف عليها من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة وتحميل ملف التسجيل، ويتم من خلال الاتي.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق.

انقر على رمز الخدمات الإلكترونية المتوفر.

اختر خدمات الطلاب من القائمة المتاحة.

انقر على دليل الطالب للقبول بالجامعات.

اختر تحميل الدليل الخاص بالطالب من ضمن الخدمات المقدمة.

قم بتنزيل الدليل على جهاز الجوال ثم يتم التمكن من التعرف على المعدلات للقبول.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023