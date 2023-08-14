“بأقل مجموع ادخل الكلية اللي نفسك فيها”.. الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023 لكل الشعب

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023، اليوم تم الاعلان بشكل رسمي عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023، بالتزامن مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاولى وتحديد مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 في الجامعات الحكومية لشعب الثانوية العامة الثلاثة “ادبي، علمي رياضة، علمي علوم”، ولذا سنتعرف معا على الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة 2023 المعتمدة من قبل الوزارة خلال السطور القادمة، فتابعونا.

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023

يهتم الالاف الطلاب بالبحث عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023 خاصة إذا كانوا قد حصلوا على مجاميع مخيبة للأمال في نتيجة الثانوية العامة حالت بينهم وبين تحقيق حلم العمر من خلال الالتحاق بالجامعات الحكومية، فلم يعد أمامهم سبيل سوى الالتحاق بالجامعات الخاصة التي تعرف بارتفاع مصاريفها بشكل كبير، ولذا نقدم لكم مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في مصر، حتي لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تعطيهم شهادات غير معتمدة:

الكلية الحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصة الحد الأدني للقبول في جامعة سيناء طب بشري 80% 75% طب الأسنان 78% 74% العلاج الطبيعي 76% 73% الصيدلة 72% 70% الطب البيطري 68% 66% الهندسة 68% 65% الحسابات والمعلومات 62% 60% التكنولوجيا الحيوية 55% 55% العلوم الصحية التطبيقية 55% 55% التمريض 55% 55% الإدارة والاقتصاد 55% 55% العلوم السياسية 55% 55% الفنون والفنون التطبيقية 55% 55% الآداب 55% 55% العلوم السينمائية 55% 55% الإعلام 55% 55% التربية 55% 55% السياحة والفنادق 55% 55% الحقوق والدراسات القانونية 55% 55% اللغات والترجمة 55% 55% الزراعات الصحراوية 55% 55% العلوم الأساسية 55% 55% الآثار 55% 55% الزراعة 55% 55%

مصروفات الجامعات الخاصة 2023

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

مصروفات كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 155 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 اكتوبر:

– كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

– كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

-كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

– كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

– كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

– كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

– كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

– كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

– كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

– كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي – إنجليزي – حاسب آلي».

– كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.