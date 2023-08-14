أخبار التعليم

“بأقل مجموع ادخل الكلية اللي نفسك فيها”.. الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023 لكل الشعب

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023

Dina elmaghrabyمنذ 5 دقائق
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الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023
الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023، اليوم تم الاعلان بشكل رسمي عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023، بالتزامن مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاولى وتحديد مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 في الجامعات الحكومية لشعب الثانوية العامة الثلاثة “ادبي، علمي رياضة، علمي علوم”، ولذا سنتعرف معا على الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة 2023 المعتمدة من قبل الوزارة خلال السطور القادمة، فتابعونا.

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023

يهتم الالاف الطلاب بالبحث عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة 2023 خاصة إذا كانوا قد حصلوا على مجاميع مخيبة للأمال في نتيجة الثانوية العامة حالت بينهم وبين تحقيق حلم العمر من خلال الالتحاق بالجامعات الحكومية، فلم يعد أمامهم سبيل سوى الالتحاق بالجامعات الخاصة التي تعرف بارتفاع مصاريفها بشكل كبير، ولذا نقدم لكم مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في مصر، حتي لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تعطيهم شهادات غير معتمدة:

الكليةالحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصةالحد الأدني للقبول في جامعة سيناء
طب بشري80%75%
طب الأسنان78%74%
العلاج الطبيعي76%73%
الصيدلة72%70%
الطب البيطري68%66%
الهندسة68%65%
الحسابات والمعلومات62%60%
التكنولوجيا الحيوية55%55%
العلوم الصحية التطبيقية55%55%
التمريض55%55%
الإدارة والاقتصاد55%55%
العلوم السياسية55%55%
الفنون والفنون التطبيقية55%55%
الآداب55%55%
العلوم السينمائية55%55%
الإعلام55%55%
التربية55%55%
السياحة والفنادق55%55%
الحقوق والدراسات القانونية55%55%
اللغات والترجمة55%55%
الزراعات الصحراوية55%55%
العلوم الأساسية55%55%
الآثار55%55%
الزراعة55%55%

 مصروفات الجامعات الخاصة 2023

  • مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

مصروفات كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 155 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

  • مصاريف جامعة 6 اكتوبر:

– كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

– كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

-كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

– كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

– كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

– كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

– كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

– كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

– كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

– كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي – إنجليزي – حاسب آلي».

– كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

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Dina elmaghrabyمنذ 5 دقائق
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