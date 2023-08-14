ضبط تردد قناة SSC Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية الرياضية

بدأت منافسات دوري روشن السعودي لموسم ( 2023 – 2024 )، وتجري اليوم مباراة قوية بين فريقي الأهلي والحزم السعودي، تُعتبر هذه المباراة فرصة هامة يجب استغلالها من قبل الفريقين في بداية الموسم، من خلال هذا المقال سنقوم بالتعرف على تردد قناة “SSC Sport 1” التي ستنقل مباراة الأهلي السعودي.

تعتبر قناة ( SSC Sports HD 1 ) هي إحدى القنوات التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية، وهي التي ستقوم بنقل مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، يُمكن للجماهير متابعة المباراة الافتتاحية بين الأهلي والحزم على هذه القناة، وهذا يعتبر فرصة ممتازة للاستمتاع بأبرز الألعاب الرياضية ومشاهدة تنافس الفرق في بداية الموسم. تردد قناة SSC Sports HD 1 القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12523.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3. القمر الصناعي : بدر سات.

التردد : 12418.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح: 5\6. القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11747.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 3\2. قناة SSC Sports مع اقتراب انطلاق المباريات تشهد محركات البحث “جوجل” زيادة في البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة لهذا العام عبر القمر نايل سات، يُتوقع أن تكون هذه القناة المحطة الرسمية لبث مباريات الدوري والأحداث الرياضية المختلفة.